Українцям дозволи в’їжджати у Болгарію без тесту на COVID-19 та карантину

Із 16 липня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на коронавірус. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook посольстві України в Болгарії.

На сайті Міністерства охорони здоров’я Болгарії зазначено, що тест на ПЛР не потрібен людям, які прибувають до країни з країн-членів ЄС (за винятком Швеції та Португалії), Великої Британії та Північної Ірландії, а також країн, що відповідають Шенгенській угоді. Це стосується й України, передає Громадське.

Водночас усі прибулі з країн, які є у «списку винятків», після в’їзду в Болгарію повинні пред’явити документ, що підтверджує негативний результат тесту на коронавірус, проведеного за 72 години до в’їзду в країну. Громадяни, які не надають такий документ, перебувають під 14-денним карантином.

Раніше Львівський портал публікував список 25 країн, куди дозволили подорожувати українцям.

Львівський портал писав, що громадяни, які прибувають в Україну із країн так званої «червоної зони», повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Втім завершити достроково її можна, отримавши негативний результат ПЛР-тесту. Детальніше про процедуру виходу зі самоізоляції і тестування на COVID-19 читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, станом на середину червня до списку країн «червоної зони» увійшли США, Росія, Білорусь, Італія, Іспанія, Франція, ОАЕ, Мальта та інші. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Додамо, що після повернення в Україну з Польщі самоізоляцію проходити не потрібно. Також ми інформували, що після прибуття з Єгипту чи Албанії в Україну тепер не потрібно робити тест на коронавірус чи проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію.

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