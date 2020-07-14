ОСТАННІ НОВИНИ

25 країн, куди дозволили подорожувати українцям: список

Соломія Головіна

|

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн, до яких можуть наразі в’їжджати українці, зросла до 25.  Про це міністр розповів на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент «Європейської правди».

 

«Минулого брифінгу я оголосив 23 країни, до яких можуть поїхати українці. Зараз таких країн стало 25. Додалися Багамські острови. Погоджуюся, дуже віддалена точка, хоча й приваблива для туризму, і Ліван – менш популярний напрям серед українських туристів, хоча країна є надзвичайно цікавою і красивою», – розповів Кулеба.

Ще 23 країни, які включають ті, куди потрібна віза та ті, де діють певні карантинні обмеження, це: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.

Кулеба нагадав про запуск інтерактивної мапи, де можна перевірити умови в’їзду чи транзитного проїзду.

Він розповів, що до трійки країн, які найбільше цікавлять українців, увійшли Угорщина, Туреччина і Росія.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 7 липня українцям дозволили в’їжджати на територію 23 країн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів
Ігор ВАСЮНИК
Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів

Ціль – якісний громадський транспорт і Львів без заторів....

Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір

Через чотири місяці в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, підготовка до яких – явна чи неявна – розпочалася в усіх ...

Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо
Анастасія ПИЖ
Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо

Компанія «АТБ» оперативно долучилася до підтримки мешканців західних областей, які цього літа зазнали потужного удару ру...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...