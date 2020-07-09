Самоізоляція після приїзду з країн «червоної зони»: все, що треба знати

Всі громадяни, що прибувають в Україну із країн так званої «червоної зони», повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Втім завершити її також можна, отримавши негативний результат ПЛР-тесту. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Уряд затвердив порядок виходу із самоізоляції осіб, які прибули в Україну з країн так званої «червоної зони».

Людина, яка повертається з країни «червоної зони», повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши додаток «Дій вдома». Але за бажанням можна також пройти ПЛР-тестування у будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського здоров’я. Якщо результат тесту є негативним, самоізоляція припиняється.

«Лабораторія, що безпосередньо виконала дослідження методом ПЛР, результати тесту вносить до електронної системи Центру громадського здоров’я України. Також після тесту результат автоматично відправляється у додаток «Дій вдома». Після цього людина отримує повідомлення від додатка про можливість припинення самоізоляції», – міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

При цьому особа, яка здає ПЛР-тест, має попередньо заповнити інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14 днів, і точну дату прибуття в Україну.

Крім цього, у формі варто зазначити саме той номер телефону, який було використано для встановлення додатку «Дій вдома». В противному випадку повідомлення про завершення самоізоляції можна отримати із запізненням.

Зазначимо, що Центр громадського здоров’я акредитував майже 90 лабораторій, у яких можна проходити ПЛР-тестування для того, щоб завершити самоізоляцію. На Львівщині таких закладів є 7, два із них – державні.

Нагадаємо, станом на середину червня до списку країн «червоної зони» увійшли США, Росія, Білорусь, Італія, Іспанія, Франція, ОАЕ, Мальта та інші. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Львівський портал також писав, що після повернення в Україну з Польщі самоізоляцію проходити не потрібно.

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