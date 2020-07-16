Тарас Кремінь: «Державна мова у викладанні основних дисциплін повинна залишатися українською»

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь про навчання мовою нацменшин в українських школах:

Коли готувався закон «Про освіту» в 2017 році, і разом із 7 статтею про мову навчання, ми шукали ключі. Одним із таких ключів був «скільки мов дитина знає, стільки можливостей в неї відкривається».

Тобто ніхто не заперечує мови національних меншин. Для цього в місцях компактного проживання таких громад можна окремі дисципліни, але не більше 20% викладати такою мовою.

Але державна мова у викладанні основних дисциплін повинна залишатися українською. Тому здобувач освіти, володіючи на достойному рівні державною мовою, мовою своєї нацменшини, іноземною або кількома іноземними мовами має значно більше можливостей для досягнення своєї освітньої траєкторії. Я вважаю, що тут треба шукати нові можливості, які відкриває дотримання мовного закону. Конституційна норма однозначно є неухильною, але українська поліетнічність повинна бути захищена й іншим законодавством.

Власне, закон «Про мову» – це закон про державну мову. А цим же законом було рекомендовано і Кабміну, і Верховній Раді подати протягом пів року з моменту ухвалення закону закон «Про мову національних меншин». Поки що цього документа немає, тому поки про це немає сенсу говорити.Не можна вирішувати питання мови національних меншин за рахунок закону про державну мову.

Кожна країна світу плекає свою державну мову. І тільки в Україні у декого виникають сумніви, зокрема, у деяких політиків, чи це повинна бути одна мова. Конституційна норма передбачає одну державну мову.

Кожна країна світу плекає свою державну мову. І тільки в Україні у декого виникають сумніви, зокрема, у деяких політиків, чи це повинна бути одна мова. Конституційна норма передбачає одну державну мову».

Джерело: Українська правда. Життя