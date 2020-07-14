У Львові презентували інноваційний музей історії міста

У Львові презентували проєкт інноваційного інтерактивного музею «Львів Стародавній», який розташований у підземеллях храму Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Музей поєднає інноваційні технології та безцінні історичні експонати з приватних колекцій та фондів українських і європейських музеїв, і представить історію міста Лева через найвідоміших та найвпливовіших постатей історичних епох. За словами авторів, тут з’єднаються 4 музеї: музей фігур історичних персонажів, музей-діораму, музей артефактів та інформаційний музей.

Засновниками проєкту є благодійний Фонд «Воскресіння» Української Греко-Католицької Церква, Валерій Галан та Юрій Бірюченко. Вже наприкінці липня двері музею планують відкрити для гостей.

«Львів Стародавній» є однією зі складових масштабного національного проєкту інноваційних музеїв під брендом «Становлення української нації». Перший такий музей вже успішно працює у Києві. Як зазначає автор та ідейний засновник проєкту Валерій Галан, цей музей спонукає вас вдивитися в минуле, щоб осягнути сьогодення і побачити обрій майбутнього.

У роботу залучені близько 20 наукових інститутів та кафедр, музеї України та світу, значна кількість культурних волонтерських та громадських організацій, на чолі з науковим керівником проєкту, істориком Тарасом Чухлібом. Над проєктом також працювали скульптори, гримери та пастижери, художники-костюмери, майстри з історичної зброї, кіносценаристи, актори, психологи, політтехнологи та провідні декоратори.

«У музеї вперше презентовано результати пошукової роботи провідних вчених, археологів, мистецтвознавців із створення цілісного образу минулого міста. Сьогодні дуже багато говорять про інтеграцію академічної науки із музейництвом. І цей музей – безпрецедентний приклад такої інтеграції, відновлення чудової традиції 19 століття долучати до роботи музеїв провідних науковців. Будь-яке наукове дослідження стає популярним тоді, коли воно стає доступним громадськості. Це ми і робимо», – зазначив науковий консультант проєкту, голова наукової ради музею «Становлення української нації», доктор історичних наук Михайло Відейко.

Основна мета музею «Львів Стародавній» – об’єднати мешканців міста навколо його історії, показати Львів як перлину Європи та культурну столицю України. Автори вірять, що музей допоможе підняти імідж міста, виховати українців на своїй історії, культурі та традиціях та привабити туристів культурними об’єктами і історією багатьох народів, що брали участь у розбудові Львова.

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Фото: ЛМР