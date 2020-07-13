Львів’яни просять відновити партнерські пологи

Львів’яни просять міську раду Львова відновити партнерські пологи, адже тимчасову заборону, пов’язану із COVID-19, вважають порушенням прав породіль. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій.

Автором петиції є Олександр Ульянець. Він вважає, що з послабленням карантину у Львові слід відновити партнерські пологи. Їхнє тимчасове скасування у зв’язку з коронавірусом, на думку львів’янина, є порушенням прав породіль.

«Пологові будинки Львова забороняють проведення партнерських пологів, що в свою чергу є порушенням прав породіль. На прохання пояснити, якими законодавчими нормами керуються пологові будинки, ясної відповіді отримано не було, лише загальні фрази. Жодних рекомендацій що до заборони проведення партнерських пологів від МОЗ чи ВООЗ нема. Партнерські пологи не дозволили навіть попри пом’якшення карантину. Прошу звернути увагу на права породіль та дозволити партнерські пологи», – йдеться у тексті петиції.

Для того, аби Львівська міська рада розглянула електронну цю петицію, необхідно зібрати 500 голосів. Станом на 13 липня під нею підписались 390 людей. Збір підписів триває до 17 серпня.

Нагадаємо, офіційно партнерські пологи у Львові та області тимчасово заборонили на початку квітня. Причиною цьому стала пандемія коронавірусу.

При цьому наказ, яким тимчасово обмежили партнерські пологи в Україні, МОЗ скасувало в середині травня. Втім у державі досі діє адаптивний карантин, тож такий вид пологів у регіонах можливий лише за сприятливої епідеміологічної ситуації.

Головним пологовим, де народжують жінки із ознаками COVID-19, є міський пологовий будинок №1 на вул. Мечникова. Через коронавірус у Львові також обмежили відвідини породіль.

Під час COVID-19 у Львові сімейні лікарі двічі на тиждень обдзвонюють вагітних, аби контролювати стан їхнього здоров’я.

Як писав Львівський портал, у міськраді Львова нещодавно піднімали питання відновлення партнерських пологів. Коли це може статися, читайте за цим посиланням.

Додамо, що карантин у Львові та області послабили зі 7 липня.