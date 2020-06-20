Коли у Львові можуть відновити партнерські пологи

Вже три місяці поспіль на Львівщині заборонені партнерські пологи. Відновити їх можна буде лише тоді, коли стабілізується рівень захворюваності на коронавірус. Найближчим часом у пологових Львова не будуть проводити партнерські пологи. Про це у п’ятницю, 19 червня, під час сесії Львівської міськради повідомила очільниця міського штабу боротьби з коронавірусом Галина Слічна, передає Львівський портал.

Депутатів цікавило, коли ж у Львові можуть знову відновити партнерські пологи, адже в інших містах Європи та Америки, де теж були спалахи COVID-19, зараз їх знову проводять.

«Народження дітей під час карантину ніхто не відміняв. Партнерські пологи є допомогою жінкам. МОЗ уже скасувало свою заборону на партнерські пологи, інші країни світу теж уже почали їх практикувати. Навіть у Нью-Йорку, де був спалах коронавірусу, уже також дозволили партнерські пологи. Ця ситуація, я вважаю, залежить від нас, тому я би просила при стабілізації захворюваності у місті, коли не буде так багато хворих, все-таки дозволити партнерські пологи при дотриманні певних санітарних норм», – звернулася депутатка Юлія Гвоздович.

Своєю чергою Галина Слічна відзначила, що партнерські пологи у Львові зможуть відновити виключно тоді, коли знизиться рівень захворюваності на COVID-19. Найближчим часом цього робити не будуть.

«В країні запроваджено адаптивний карантин. Тому залежно від показників можна послаблювати певні обмеження або навпаки посилювати. Наразі партнерські пологи є заборонені, пологові будинки Львова не є винятком. Лише при нормалізуванні епідситуації їх можна буде відновити», – сказала Галина Слічна.

Зазначимо, офіційно партнерські пологи у Львові та області тимчасово заборонили на початку квітня. Причиною цьому стала пандемія коронавірусу.

Головним пологовим, де народжують жінки із ознаками COVID-19, є міський пологовий будинок №1 на вул. Мечникова. Через коронавірус у Львові також обмежили відвідини породіль.

Під час COVID-19 у Львові сімейні лікарі двічі на тиждень обдзвонюють вагітних, аби контролювати стан їхнього здоров’я.

Нагадаємо, наказ, яким тимчасово обмежили партнерські пологи в Україні, МОЗ скасувало в середині травня. Втім у державі досі діє карантин, тож такий вид пологів у регіонах можливий лише за сприятливої епідеміологічної ситуації.

Через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня.