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Коронавірус. Пологи в умовах карантину проводитимуть у режимі повної ізоляції

Андрій Котенський

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Усі пологові будинки Львівщини переведено у режим ізоляторів. Про це під час брифінгу, 6 квітня, повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За словами Андрія Васька, усі майбутні мами відразу потраплятимуть в ізоляцію, щоб не допустити поширення захворювання.

«Усі пологові будинки Львівщини переведено у режим ізоляторів, де будуть палати-ізолятори і обсерваційні відділення-ізолятори. Наразі вагітних із діагностованим Covid-19 у Львові немає», – повідомив Андрій Васько.

Також головний медик Львівщини розповів, що усі неповнолітні, які хворіють на коронавірус, або мають підозру на коронавірус на Львівщині доволі легко переносять захворювання, вони у стані середньої важкості, або близькому до задовільного.

Як відомо, на час карантину Перший міський пологовий будинок на Мечнікова стане головним закладом Львівщини де народжуватимуть жінки із ознаками коронавірусу.

Зазначимо, що через коронавірус у всіх пологових Львова заборонили відвідування породіль та партнерські пологи. В усіх лікарнях на території області призупинили планову госпіталізацію.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в пологовому будинку на Івано-Франківщині померло три жінки.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусу, з яких 38 – летальні.

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