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У Львові протестували проти позову Медведчука, яким він хоче заборонити книгу про життя Стуса

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 10 липня,  в Дарницькому суді Києва розпочалося засідання щодо позову лідера партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані через його книгу «Справа Василя Стуса. Відтак біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові відбулася акція «Руки геть від Стуса» проти позову Медведчука та на підтримку автора книги. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, нині у Дарницькому районному суд міста Києва розглядають позов Віктора Медведчука, кума Путіна, народного депутату України від «Опозиційної платформи – За життя» заборонити книгу журналіста Вахтанга Кіпіані «Правда Василя Стуса», в якій йдеться про українського дисидента. У серпні минулого року він звернувся з цим проханням до суду. Позов також стосується видавництва «Віват» та книжкової фабрики «Юнісофт», спільно з якими видана ця книга.

У зв’язку з цим, сьогодні біля пам’ятника Шевченку активісти виступили з підтримкою Вахтанга Кіпіані та – проти позову Медведчука. Учасники заходу тримали у руках тримали банери з написами: « Книга – на лаві підсудних», « Медведчука – за грати», «Руки геть від Василя Стуса!».

«Сьогодні ми вийшли до пам’ятника Шевченку, щоб сказати на усю Україну: «Руки геть від Василя Стуса». Об 10 год. в Дарницькому районному суд міста Києва розглядається справа проти виданої книжки Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса. Вона складається з 90% документальних фактів того часу. Віктор Медведчук не хоче, щоб українці знали свою історію та історію Василя Стуса. Адже це історія зради, зради його родини, його як радянського адвоката», – сказав під час акції голова партії Народного Руху України на Львівщині Сергій Дзядик.

Зазначимо, що акція на підтримку Вахтанга Кіпіані проходить і поблизу Дарницького районного суду міста Києва.

Львівський портал нещодавно розповідав, чому Віктор Медведчук хоче заборонити книгу про Василя Стуса.

Нагадаємо, торік у вересні в український кінопрокат вийшов біографічний фільм «Заборонений», який теж розповідає історію боротьби Василя Стуса. Довкола цієї стрічки також виник скандал – із фільму прибрали епізод з останнім судом Стуса, під час якого тодішній адвокат Стуса, а тепер олігарх та політик Віктор Медведчук, зрадив поета і визнав його провину.

Після цього тодішній прем’єр Володимир Гройсман доручив Мінкульту та Держкіно розібратися, чому з фільму «викинули» згадку про Медведчука. Згодом знімальна група пообіцяла дозняти сцену зі згадкою про Медведчука.

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Фото: Львівський портал

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