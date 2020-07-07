Медведчук через суд хоче заборонити книгу Кіпіані про Василя Стуса

Кум Путіна та нардепа ОПЗЖ Віктор Медведчук через суд намагається заборонити книгу історика, публіциста Вахтанга Кіпіані про українського поета-дисидента Василя Стуса. Про це пише УП.

Позовні вимоги Віктора Медведчука, який домагається заборони книги «Справа Василя Стуса», у видавництві Vivat вважають неприхованою спробою прямого тиску на свободу слова і друку в Україні.

Судове засідання в Дарницькому районному суді Києва за позовом Медведчука проти журналіста та історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat призначене на 10 липня. Саме тоді й можуть винести рішення.

«10 липня може бути оголошене судове рішення – своєрідний “вирок” свободі слова та науці. У разі програшу ми будемо подавати апеляцію, адже ані автор, ані видавництво Vivat не порушували закон, норми моралі та тим паче чиїсь особисті немайнові права. Довести це принципово для нас. В той час, коли Віктор Медведчук “захищає свої честь, гідність та ділову репутацію”, ми захищаємо право суспільства на пошук історичної правди. Ми впевнені: вимоги Віктора Медведчука – це неприхована спроба прямого тиску на свободу слова і друку в Україні, яскравий прояв боротьби із інакомисленням. Взагалі цей процес виглядає як другий суд над Стусом. Пан Медведчук свого часу цей процес програв. Ми маємо намір відстояти свою позицію до кінця і готові в разі потреби дійти до Європейського суду з прав людини», – заявила гендиректорка Vivat Юлія Орлова.

Зазначимо, що Медведчук позивається до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги «Справа Василя Стуса» та поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ та в інтернеті.

Окрім цього, він просить стягнути з Кіпіані та видавництва Vivat витрати на сплату судового збору та визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною. Медведчук, зокрема, просить визнати недостовірними вирвані із контексту, фрази як-то: «…розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса), – призначений державою адвокат Медведчук» або «… шістка комуністичної системи Медведчук…» та кілька інших.

Довідково: Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні норм адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Книга «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані вийшла друком у травні 2019 року та отримала низку премій. Книга на 90% складається з архівних документів. Думки автора побудовані на фактах, які містяться, в тому числі, в фактологічній частині книги.

Як писав Львівський портал, торік у вересні в український кінопрокат вийшов біографічний фільм «Заборонений», який теж розповідає історію боротьби Василя Стуса. Довкола цієї стрічки також виник скандал – із фільму прибрали епізод з останнім судом Стуса, під час якого тодішній адвокат Стуса, а тепер олігарх та політик Віктор Медведчук, зрадив поета і визнав його провину.

Після цього тодішній прем’єр Володимир Гройсман доручив Мінкульту та Держкіно розібратися, чому з фільму «викинули» згадку про Медведчука. Згодом знімальна група пообіцяла дозняти сцену зі згадкою про Медведчука.

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Фото: Громадське