Суд у справі за позовом Медведчука про заборону книги про Стуса перенесли

Дарницький районний суд Києва сьогодні, 10 липня, не встиг ухвалити рішення у справі за позов народного депутата Віктора Медведчука, який намагається заборонити книгу про Василя Стуса. Наступне засідання відбудеться 14 серпня. Про це передає кореспондент hromadske з-під будівлі суду.

Поки суд розглянув лише перший том матеріалів справи.

Перед судом 10 липня зібралися представники «Руху опору капітуляції», «Національного корпусу» та партії «Свобода». На акцію прийшли також прихильники Кіпіані. Присутні скандують «Медведчук — під арешт!» та «Реванш не пройде». Подібна акція «Руки геть від Стуса» пройшла й у Львові, під патронатом Народного Руху України.

Як відомо, Медведчук позивається до автора книги Вахтанга Кіпіані, видавництва Vivat і книжкової фабрики «Юнісофт» та вимагає заборонити видання й розповсюдження книги «Справа Василя Стуса» «у будь-який спосіб на будь-якій території».

У книзі йдеться, зокрема, про судовий процес 1980-го року, під час якого Медведчук був адвокатом репресованого поета Василя Стуса. На думку Кіпіані, захисник поета не виконав свого обов’язку та був контрольований радянською системою.

Кіпіані обурений бажанням Медведчука заборонити поширення книги «на будь-якій території». За його словами, вже продано близько 10 тисяч примірників книги й запланована презентація у Північній Америці.

Львівський портал раніше повідомляв, чому Віктор Медведчук хоче заборонити книгу про Василя Стуса.

Нагадаємо, торік у вересні в український кінопрокат вийшов біографічний фільм «Заборонений», який теж розповідає історію боротьби Василя Стуса. Довкола цієї стрічки також виник скандал – із фільму прибрали епізод з останнім судом Стуса, під час якого тодішній адвокат Стуса, а тепер олігарх та політик Віктор Медведчук, зрадив поета і визнав його провину.

Після цього тодішній прем’єр Володимир Гройсман доручив Мінкульту та Держкіно розібратися, чому з фільму «викинули» згадку про Медведчука. Згодом знімальна група пообіцяла дозняти сцену зі згадкою про Медведчука.

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