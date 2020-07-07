МОЗ ще не впускає футбольних фанатів на матчі

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 ще не дозволяє повернути футбольних вболівальників на стадіони. Про це у вівторок, 7 липня, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Так, очільник МОЗ заявив, що в Україні другий день поспіль ситуація із захворюваністю є стабільною. Проте це ще не є приводом для відновлення футбольних матчів за участю вболівальників на стадіонах.

«Я з великою повагою ставлюся до вболівальників футболу, бо й сам є вболівальником. Може, не таким активним, як фанати клубів. Моє бажання повернутися до звичайного життя з проведенням звичайних футбольних матчів, із фанатами на трибунах, із заповненими стадіонами, відчути цю енергетику – дуже велике. Але здоров’я та життя наших громадян (важливіше – ред.) і епідситуація сьогодні не дає змоги це зробити прямо зараз. Я розумію бажання щодо футбольних матчів, але думаю, що вболівальники з розумінням поставляться до ситуації», – цитує Максима Степанова УП.

Зазначимо, що через пандемію коронавірусу футбольні матчі в Європі теж відбуваються без вболівальників. В Україні у футбол теж грають при порожніх прибунах.

Як писав Львівський портал, у червні спалах коронавірусу на Львівщині виявили серед гравців ФК «Карпати» та ФК «Рух».

Львівська асоціація футболу рекомендувала до 20 липня всім футбольним командам розпустити своїх гравців і не проводити колективні тренування.

Додамо, що в Україні коронавірусом заразилися 49 607 людей, за останню добу виявили 564 нових хворих. Побороли недугу більше 22 000 пацієнтів, померли 1283 особи.

На Львівщині COVID-19 діагностували у 6445 людей, в тому числі 144 – за останню добу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 164 особи, одужала 971 людина.

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