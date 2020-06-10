Футбол в Україні поки що гратимуть без вболівальників

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що рішення, чи впускати вболівальників на футбольні матчі будуть приймати на основі досвіду Польщі, яка дозволить глядачам прийти на стадіон з 19 червня. Про це він повідомив на брифінгу, передає УП.

Він зазначив, що зараз відслідковують ситуацію, проводять футбольні матчі у країнах Європи.

«Зокрема, матчі бундесліги відновили з 16 травня і продовжують бути без глядачів. Серія «А» повернеться з 20 червня – без глядачів, Данія з 28 травня – без глядачів, Іспанія від 11 червня – без глядачів. Повернення глядачів відбулося тільки в Польщі, де вболівальникам буде дозволено з 19 червня прийти, але наповненість стадіону не більше 25%. Також в Угорщині дозволили з минулих вихідних відвідувати футбольні матчі, але вболівальникам дозволяють займати кожне 4-те місце на стадіоні. Ми відслідковуємо цю ситуацію. Більше ми орієнтуємося на Польщу і будемо спілкуватися з нашими польськими колегами і приймати рішення», – сказав Ляшко.

Рішення про проведення футбольних матчів в Україні буде прийнято, але поки що вони проводяться в без глядачів.