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Футбол в Україні поки що гратимуть без вболівальників

Вероніка Рой

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Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що рішення, чи впускати вболівальників на футбольні матчі будуть приймати на основі досвіду Польщі, яка дозволить глядачам прийти на стадіон з 19 червня. Про це він повідомив на брифінгу, передає УП.

 

Він зазначив, що зараз відслідковують ситуацію, проводять футбольні матчі у країнах Європи.

«Зокрема, матчі бундесліги відновили з 16 травня і продовжують бути без глядачів. Серія «А» повернеться з 20 червня – без глядачів, Данія з 28 травня – без глядачів, Іспанія від 11 червня – без глядачів. Повернення глядачів відбулося тільки в Польщі, де вболівальникам буде дозволено з 19 червня прийти, але наповненість стадіону не більше 25%. Також в Угорщині дозволили з минулих вихідних відвідувати футбольні матчі, але вболівальникам дозволяють займати кожне 4-те місце на стадіоні. Ми відслідковуємо цю ситуацію. Більше ми орієнтуємося на Польщу і будемо спілкуватися з нашими польськими колегами і приймати рішення», – сказав Ляшко.

Рішення про проведення футбольних матчів в Україні буде прийнято, але поки що вони проводяться в без глядачів.

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