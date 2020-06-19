Четверо гравців ФК «Рух» захворіли на коронавірус

За результатами проведеного ПЛР-тестування у двох захисників, півзахисника та одного працівника «Руху» виявили COVID-19. Про це ввечері 19 червня повідомили у пресслужбі футбольного клубу.

У повідомленні йдеться, що у ще кілька футболістів «жовто-чорних» – під підозрою.

«Футбольний клуб «Рух» одразу ж повідомив про це медично-спортивний комітет Української Асоціації футболу, а також проінформував Професіональну футбольну лігу» – зазначають у ФК.

Також повідомляється, що ФК «Рух» звернувся в УАФ та ПФЛ з проханням перенести матч 20-го туру Першої ліги «Рух» – «Агробізнес» на пізніший термін.

Зараз команда перебуває на самоізоляції. Найближчим часом футболісти, тренерський штаб, персонал клубу пройдуть повторне ПЛР-тестування на наявність COVID-19.