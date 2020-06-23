Футбол перебуватиме на карантині у Львівській області до 20 липня

Під час наради Львівської асоціації футболу прийняли рішення в цілях безпеки рекомендувати футбольним командам усіх ліг тимчасово розпустити гравців на період до 20 липня й утриматися від колективних тренувань і товариських ігор. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Водночас зазначається, що у разі покращення ситуації, зокрема, зменшення в нашому регіоні кількості хворих на коронавірус, із цього дня заплановане продовження традиційних Меморіалу Ернеста Юста, Кубка Карла Мікльоша, Кубка Весни пам’яті Володимира Якубовського і Кубка чемпіонів Львівщини.

Далі передбачено, що за позитивного розвитку подій новий чемпіонат Львівської області стартує на початку серпня, але вже не у звичному, а скороченому форматі.

«Бачимо, що останнім часом кількість нових випадків за добу на Львівщині більшає, тому дотримання карантину є надзвичайно актуальним. Спортсмени були та залишаються авторитетами у громаді, а особливо для молоді. Тому, власне, футболісти Львівщини подають чудовий приклад – пандемія коронавірусу ще не закінчилась, відтак маємо відкласти усі змагання та неухильно дотримуватись встановлених обмежень», – зауважує начальник управління фізичної культури та спорту ЛОДА Роман Хім’як.

Раніше Львівський портал інформував про спалах коронавірусу у ФК «Карпати».

Нагадаємо, карантин на Львівщині продовжили до 30 червня, попри це з 23 червня у області офіційно дозволили пасажирські перевезення.