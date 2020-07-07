COVID-19 в Україні: за добу – 564 нові випадки

Станом на ранок 7 липня в Україні підтверджено 49 607 випадків COVID-19, з них 22 193 одужали (+490 за добу), 1283 померли (+21 за добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 564 випадки. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Водночас зазначається, що кількість зареєстрованих активних хворих станом на 6 липня становить 26 131 особа. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (282,1), Львівській (211,5) та Закарпатській (184,4) областях.

Наразі госпіталізовано 4216 осіб, з них 106 людей підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 13 243 особи, підключення до апарату ШВЛ – 415 пацієнтів.

Захворювання було підтверджено у 3569 дітей та 7046 медиків, з них 4455 медпрацівників одужали. 36 364 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 9 343 зразки методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 731 858 зразків та ІФА 282 960 зразків.

Загалом випадки підтверджено:

1.Львівська обл. – 6445 (971 одужали);

2.м. Київ – 5665 (1848 одужали);

3.Чернівецька обл. – 5032 (2299 одужали);

4.Рівненська обл. – 4228 (2195 одужали);

5.Закарпатська обл. – 3458 (1029 одужали);

6.Київська обл. – 2809 (1522 одужали);

7.Волинська обл. – 2788 (873 одужали);

8.Івано-Франківська обл. – 2744 (1185 одужали);

9.Харківська обл. – 2416 (1237 одужали);

10.Тернопільська обл. – 2108 (1301 одужали);

11.Вінницька обл. – 1979 (1366 одужали);

12.Одеська обл. – 1919 (832 одужали);

13.Житомирська обл. – 1469 (994 одужали);

14.Дніпропетровська обл. – 1116 (981 одужали);

15.Хмельницька обл. – 842 (602 одужали);

16.Донецька обл. – 686 (173 одужали);

17.Черкаська обл. – 678 (519 одужали);

18.Кіровоградська обл. – 663 (566 одужали);

19.Запорізька обл. – 598 (454 одужали);

20.Чернігівська обл. – 576 (145 одужали);

21.Миколаївська обл. – 461 (318 одужали);

22.Полтавська обл. – 325 (277 одужали);

23.Сумська обл. – 321 (258 одужали);

24.Херсонська обл. – 196 (184 одужали);

25.Луганська обл. – 85 (64 одужали).

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці червня в уряді заявили, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.

Додамо, що зі 7 липня Львівщина починає послаблювати карантин. Всі послаблення відбуватимуть поетапно, тому спочатку роботу відновлюють готелі, ресторани, спортивні заклади і церкви.

При цьому Львівщина вже три тижня двох тижнів є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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