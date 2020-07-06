ОСТАННІ НОВИНИ

6300 випадків COVID-19 на Львівщині: карта поширення районами

Ольга Денисяка

|

Станом на 6 липня на Львівщині коронавірус підхопила вже 6301 людина, за останню добу виявили 105 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах.Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 36 801 ПЛР-тест, за останню добу –  797  ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 105.

У лікарнях Львова та області перебуває 1014 людей, 62 із них – у реанімації. Також 20 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 37  осіб, ще 100 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 6301 випадок коронавірусу підтвердили у жителів:

  • м. Львова – 3302,
  • м. Борислав – 9,
  • Бродівського району – 59,
  • Буського району– 53,
  • Городоцького району –190,
  • Дрогобицького району – 13,
  • м. Дрогобич – 53,
  • м. Стебник – 14,
  • Жидачівського району – 61,
  • Жовківського району – 349,
  • Золочівського району – 40,
  • Кам’янка-Бузького – 213,
  • Миколаївського району – 179,
  • м.Моршин – 6,
  • Мостиського району – 46,
  • м.Новий Розділ – 14,
  • Перемишлянського району– 90,
  • Пустомитівського району – 609,
  • Радехівського району– 25,
  • м.Самбір– 30,
  • Самбірського району – 31,
  • Сколівського району– 19,
  • Сокальського району – 141,
  • Старосамбірського району – 8,
  • м.Стрий– 53,
  • Стрийського району – 38,
  • м. Трускавець – 15,
  • Турківського району – 50,
  • м. Червоноград – 90,
  • Яворівського району – 500.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 965 жителям Львівської області. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 164 мешканців Львівщини. Про останні дві смерті стало відомо 6 липня.

Нагадаємо, Львівщина є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих у Львівській області виникло через велику кількість проведених тестів.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Голова Нацбанку йде з посади через «політичний тиск». Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Голова Нацбанку йде з посади через «політичний тиск». Думки експертів

Найкращий банкір Центральної та Східної Європи 2019 року – саме такі звання здобув голова Національного банку України Як...

10 найцікавіших фактів про 120-ий ювілейний театральний сезон Львівської опери
Стефанія ОЛІЙНИК для Львівського порталу
10 найцікавіших фактів про 120-ий ювілейний театральний сезон Львівської опери

Розпочався на червоній доріжці, а завершився онлайн: хоч сезон 2019/2020 Львівська національна опера, як і всі театри Ук...

Претенденти на голову Городоцької ОТГ
Омелян ШЕВЧУК
Претенденти на голову Городоцької ОТГ

До місцевих виборів в Україні, що мають відбутися 25 жовтня, залишається менше п’яти місяців. Офіційний старт виборчих п...

Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...