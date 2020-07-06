6300 випадків COVID-19 на Львівщині: карта поширення районами

Станом на 6 липня на Львівщині коронавірус підхопила вже 6301 людина, за останню добу виявили 105 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах.Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 36 801 ПЛР-тест, за останню добу – 797 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 105.

У лікарнях Львова та області перебуває 1014 людей, 62 із них – у реанімації. Також 20 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 37 осіб, ще 100 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 6301 випадок коронавірусу підтвердили у жителів:

м. Львова – 3302,

м. Борислав – 9,

Бродівського району – 59,

Буського району– 53,

Городоцького району –190,

Дрогобицького району – 13,

м. Дрогобич – 53,

м. Стебник – 14,

Жидачівського району – 61,

Жовківського району – 349,

Золочівського району – 40,

Кам’янка-Бузького – 213,

Миколаївського району – 179,

м.Моршин – 6,

Мостиського району – 46,

м.Новий Розділ – 14,

Перемишлянського району– 90,

Пустомитівського району – 609,

Радехівського району– 25,

м.Самбір– 30,

Самбірського району – 31,

Сколівського району– 19,

Сокальського району – 141,

Старосамбірського району – 8,

м.Стрий– 53,

Стрийського району – 38,

м. Трускавець – 15,

Турківського району – 50,

м. Червоноград – 90,

Яворівського району – 500.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 965 жителям Львівської області. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 164 мешканців Львівщини. Про останні дві смерті стало відомо 6 липня.

Нагадаємо, Львівщина є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих у Львівській області виникло через велику кількість проведених тестів.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.