6300 випадків COVID-19 на Львівщині: карта поширення районами

Станом на 6 липня на Львівщині коронавірус підхопила вже 6301 людина, за останню добу виявили 105 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах.Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 36 801 ПЛР-тест, за останню добу – 797 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 105.
У лікарнях Львова та області перебуває 1014 людей, 62 із них – у реанімації. Також 20 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 37 осіб, ще 100 скерували на амбулаторне лікування.
Відтак 6301 випадок коронавірусу підтвердили у жителів:
- м. Львова – 3302,
- м. Борислав – 9,
- Бродівського району – 59,
- Буського району– 53,
- Городоцького району –190,
- Дрогобицького району – 13,
- м. Дрогобич – 53,
- м. Стебник – 14,
- Жидачівського району – 61,
- Жовківського району – 349,
- Золочівського району – 40,
- Кам’янка-Бузького – 213,
- Миколаївського району – 179,
- м.Моршин – 6,
- Мостиського району – 46,
- м.Новий Розділ – 14,
- Перемишлянського району– 90,
- Пустомитівського району – 609,
- Радехівського району– 25,
- м.Самбір– 30,
- Самбірського району – 31,
- Сколівського району– 19,
- Сокальського району – 141,
- Старосамбірського району – 8,
- м.Стрий– 53,
- Стрийського району – 38,
- м. Трускавець – 15,
- Турківського району – 50,
- м. Червоноград – 90,
- Яворівського району – 500.
Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 965 жителям Львівської області. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 164 мешканців Львівщини. Про останні дві смерті стало відомо 6 липня.
Нагадаємо, Львівщина є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих у Львівській області виникло через велику кількість проведених тестів.
Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка