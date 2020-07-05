На Старосамбірщині через сильні зливи підтоплено 241 будинок

4 липня у Старосамбірському районі розлилась річка Катинка. Внаслідок чого підтопило 241 будинок. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 4 липня о 07:11 год. рятувальникам повідомили, що через дощ у Старосамбірському районі розлилась річка Катинка у 4 населених пунктах.

Внаслідок чого відбулось підтоплення 241 житлового будинку, 241 підвалу житлових будинків, 408 присадибних ділянок, 264 господарські споруди, 386 криниць та 13 га сільськогосподарських угідь, 3 ділянки доріг.

Також пошкоджено 20 пішохідних переходів та 18 транспортних переїздів через річку, відсутнє транспортне сполучення до 20 будинків.

Старосамбірський район: рятувальники ліквідовують наслідки негоди Старосамбірський район: рятувальники ліквідовують наслідки негоди04 липня о 07:11 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що внаслідок несприятливих погодних умов (дощу), що пройшов по території Старосамбірського району, розлилась річка Катинка у 4 населених пунктах, внаслідок чого відбулось підтоплення 241 житлового будинку, 241 підвалу житлових будинків, 408 присадибних ділянок, 264 господарські споруди, 386 криниць та 13 га сільськогосподарських угідь, 3 ділянки доріг, пошкоджено 20 пішохідних переходів та 18 транспортних переїздів через річку, відсутнє транспортне сполучення до 20 будинків.Протягом дня 05 липня підрозділами ДСНС проводиться моніторинг рівня води, відкачано воду із 9 колодязів та 6 підвалів житлових будинків. Всього станом на 14:00 відкачано 102 м.куб. води. З присадибних ділянок та сільськогосподарський угідь вода сходить самостійно.Для проведення аварійно-рятувальних робіт, робіт по відкачуванню води з підвалів житлових будинків та колодязів, залучено 27 чоловік особового складу, 2 одиниці спецтехніки, 8 мотопомп та 1 глибинний насос. Роботи щодо ліквідації наслідків негоди продовжуються. Posted by Головне управління ДСНС України у Львівській області on Sunday, July 5, 2020

Впродовж 5 липня надзвичайники слідкують за рівнем води. Вже відкачали воду із 9 колодязів та 6 підвалів житлових будинків.

«Всього станом на 14:00 год. відкачано 102 м.куб. води. З присадибних ділянок та сільськогосподарський угідь вода сходить самостійно», – повідомляють рятувальники.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт, робіт по відкачуванню води з підвалів житлових будинків та колодязів, залучено 27 чоловік особового складу.

Нагадаємо, у червні декілька днів Захід України потерпав від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, мова йде про у Стрийський, Жидачівський, Старосамбірський райони.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням. Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року.

На масштабні повені відреагував голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, який наголосив, що «заяви, що причиною повеней є рубки, – це маніпуляція та популізм».

Додамо, що паводки протягом 22-23 червня понищили дороги Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Загальна орієнтовна сума збитків – 234,4 млн грн.

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Фото: ДСНС