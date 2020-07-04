У Старосамбірському районі підтопило село

3 липня у селі Лопушниця Старосамбірського району через сильну зливу підтопило житловий будинок та 50 підвалів. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 3 липня о 19:01 год. до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Лопушниця Старосамбірського району підтоплює житловий будинок.

Встановлено, що через сильний дощ розлилась річка Катинка.

Внаслідок чого підтоплено 1 житловий будинок, 50 підвалів житлових будинків, 10 господарських будівель, 50 присадибних ділянок. Повалено 3 електроопори. Розмито 15 м сільської дороги. Без доїзду – 25 житлових будинків.

Зараз рівень води стрімко спадає.

Нагадаємо, у червні декілька днів Захід України потерпав від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, мова йде про у Стрийський, Жидачівський, Старосамбірський райони.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням. Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року.

На масштабні повені відреагував голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, який наголосив, що «заяви, що причиною повеней є рубки, – це маніпуляція та популізм».

Додамо, що паводки протягом 22-23 червня понищили дороги Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Загальна орієнтовна сума збитків – 234,4 млн грн.

Фото: ДСНС