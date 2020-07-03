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У Львові – 3100 хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Станом на 3 липня на Львівщині коронавірус підхопили вже 5882 людей, за останню добу виявили 152 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 34250 ПЛР-тестів, за останню добу – 1053 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 152.

У лікарнях Львова та області перебуває 982 людей, 73 із них – у реанімації. Також 19 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 73 осіб, ще 200 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 5882 випадків коронавірусу підтвердили у жителів:

  • м. Львова – 3100,
  • м. Борислав – 9,
  • Бродівського району – 59,
  • Буського району –  51,
  • Городоцького району – 184,
  • Дрогобицького району – 13,
  • м. Дрогобич – 51,
  • м. Стебник – 11,
  • Жидачівського району – 50,
  • Жовківського району –  337,
  • Золочівського району – 38,
  • Кам’янка-Бузького  – 194,
  • Миколаївського району – 160,
  • м.Моршин – 6,
  • Мостиського району –  42,
  • м. Новий Розділ – 13,
  • Перемишлянського району –  81,
  • Пустомитівського району – 579,
  • Радехівського району – 25,
  • м.Самбір – 23,
  • Самбірського району – 25,
  • Сколівського району – 16,
  • Сокальського району – 137,
  • Старосамбірського району – 7,
  • м.Стрий – 45,
  • Стрийського району – 36,
  • м. Трускавець – 14,
  • Турківського району – 42,
  • м. Червоноград – 90,
  • Яворівського району – 444.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 873 жителям Львівської області. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 157 мешканців Львівщини. Про останні 11 смертей стало відомо 3 липня.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%.  Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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