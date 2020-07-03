У Львові – 3100 хворих на коронавірус

Станом на 3 липня на Львівщині коронавірус підхопили вже 5882 людей, за останню добу виявили 152 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 34250 ПЛР-тестів, за останню добу – 1053 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 152.
У лікарнях Львова та області перебуває 982 людей, 73 із них – у реанімації. Також 19 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 73 осіб, ще 200 скерували на амбулаторне лікування.
Відтак 5882 випадків коронавірусу підтвердили у жителів:
- м. Львова – 3100,
- м. Борислав – 9,
- Бродівського району – 59,
- Буського району – 51,
- Городоцького району – 184,
- Дрогобицького району – 13,
- м. Дрогобич – 51,
- м. Стебник – 11,
- Жидачівського району – 50,
- Жовківського району – 337,
- Золочівського району – 38,
- Кам’янка-Бузького – 194,
- Миколаївського району – 160,
- м.Моршин – 6,
- Мостиського району – 42,
- м. Новий Розділ – 13,
- Перемишлянського району – 81,
- Пустомитівського району – 579,
- Радехівського району – 25,
- м.Самбір – 23,
- Самбірського району – 25,
- Сколівського району – 16,
- Сокальського району – 137,
- Старосамбірського району – 7,
- м.Стрий – 45,
- Стрийського району – 36,
- м. Трускавець – 14,
- Турківського району – 42,
- м. Червоноград – 90,
- Яворівського району – 444.
Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 873 жителям Львівської області. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 157 мешканців Львівщини. Про останні 11 смертей стало відомо 3 липня.
Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.
Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.
Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Ольга Денисяка