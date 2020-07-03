У Львові – 3100 хворих на коронавірус

Станом на 3 липня на Львівщині коронавірус підхопили вже 5882 людей, за останню добу виявили 152 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 34250 ПЛР-тестів, за останню добу – 1053 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 152.

У лікарнях Львова та області перебуває 982 людей, 73 із них – у реанімації. Також 19 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 73 осіб, ще 200 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 5882 випадків коронавірусу підтвердили у жителів:

м. Львова – 3100,

м. Борислав – 9,

Бродівського району – 59,

Буського району – 51,

Городоцького району – 184,

Дрогобицького району – 13,

м. Дрогобич – 51,

м. Стебник – 11,

Жидачівського району – 50,

Жовківського району – 337,

Золочівського району – 38,

Кам’янка-Бузького – 194,

Миколаївського району – 160,

м.Моршин – 6,

Мостиського району – 42,

м. Новий Розділ – 13,

Перемишлянського району – 81,

Пустомитівського району – 579,

Радехівського району – 25,

м.Самбір – 23,

Самбірського району – 25,

Сколівського району – 16,

Сокальського району – 137,

Старосамбірського району – 7,

м.Стрий – 45,

Стрийського району – 36,

м. Трускавець – 14,

Турківського району – 42,

м. Червоноград – 90,

Яворівського району – 444.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 873 жителям Львівської області. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 157 мешканців Львівщини. Про останні 11 смертей стало відомо 3 липня.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.