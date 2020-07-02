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На ФК «Карпати» очікує виключення з УПЛ

Андрій Котенський

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Футболісти та тренерський штаб львівських «Карпат» так і не відправилися до Маріуполя, де на них очікує календарний матч чемпіонату. Він запланований на суботу, 4 липня. Якщо «зелено-білі» не зіграють його, то їх очікує виключення з УПЛ, пише Zaxid.net.

 

Зазвичай команди відправляються на гру так, щоб прибути до місця призначення за день до матчу. Зважаючи, що «Карпатам» треба було б подолати понад 1300 км, відправитися вони б мали в четвер, 2 липня. Однак після тренування футболісти відправилися по своїх домівках. Інформації про те, що команда все-таки поїде на гру — немає.

Варто відзначити, що до Маріуполя «Карпати» мали б поїхати ще на початку тижня. Адже в середу, 1 липня, вони там повинні були зіграти перенесений матч проти «Маріуполя». Після цього ще один проти тієї ж команди 4 липня. Далі на «зелено-білих» очікувало два матчі в Дніпрі – 8 та 15 липня — проти СК «Дніпро-1». Однак керівництво клубу заявило, що в них немає грошей, щоб поїхати на ці ігри. Адже це треба три тижні проживати в інших містах. Таку поїздку вони оцінили у 1,5 млн грн.

В регламенті змагань передбачено, що якщо команда двічі не з’являється на матчі чемпіонату без поважної причини, її очікує виключення з турніру. Перший матч «Карпати» вже пропустили — 1 липня проти «Маріуполя». Не зігравши 4 липня, львівський клуб буде виключений з УПЛ. А його долю вирішуватиме Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.

Як писав Львівський портал, на початку 2020 року Львівська міська рада погодилась взяти ФК «Карпати» у комунальну власність. Після того, як це офіційно станеться, клуб матиме назву Народна команда «Карпати», а всі корпоративні права на неї належатимуть мерії.

Напередодні стало відомо, що ФК «Карпати» має фінансові проблеми. Команда навіть не поїхала  на поєдинок «Карпати» – «Маріуполь». Відомо, що тритижневий виїзд (а саме у гостях карпатівці мали зіграти свої поєдинки через епідеміологічну ситуацію у Львові) мав обійтись майже у півтора мільйони гривень. У клубу таких коштів нема.

Нагадаємо, нещодавно ФК «Карпати» покинули вже дев’ятеро футболістів через борги із зарплати.

Відомо, власниками клубу є дві іноземні компанії – «Менділ Лімітед», яка віднедавна належить Олегу Смалійчуку, та «Крісал Холдінгс», що відповідно до документів, належить Каті Парпі.

Також ми повідомляли, що Димінський більше не є власником львівських «Карпат». Він продав свою частку Олегу Смалійчуку, інші 50% буцімто належать олігарху Ігорю Коломойському.

Щодо самого Петра Димінського, то ще у 2017 році він потрапив у скандал із смертельною ДТП. 18 серпня 2017 року на трасі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Яворівського району водій автомобіля Mercedes-Benz S65 зіткнувся з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водійка Opel, 31-річна жителька Яворівщини Наталія Тріла. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського, однак 12 грудня в ГПУ заявили, що закрили провадження щодо нього «у зв’язку з відсутністю складу злочину». За даними силовиків, у серпні 2017-го Димінський покинув територію України. Його оголосили в розшук, перед цим суд надав дозвіл на його затримання.

Додамо, що 30 травня у лавах команди ФК «Карпати» виявили спалах коронавірусу. 2 липня стало відомо, що Львів передумав брати у власність ФК «Карпати».

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