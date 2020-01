Вже дев'ятеро футболістів покинули ФК «Карпати»

View this post on Instagram

«Зелено-білі» за взаємної згоди з голкіпером Романом Підківкою @romapidkivka_official припинили дію контракту футболіста. ⠀ Вихованець «Карпат» дебютував у Прем'єр-лізі у 2013 році, загалом провівши в елітному дивізіоні за львівський клуб 57 матчів (82 пропущених м’ячі). ⠀ ФК «Карпати» висловлює подяку Роману за співпрацю і бажає успіхів у подальшій кар’єрі. ⠀ #fckl #новини_карпат