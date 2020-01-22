Вже дев'ятеро футболістів покинули ФК «Карпати»

ФК «Карпати» покинув воротар Роман Підківка. Про це повідомляє пресслужба львівського футбольного клубу.

Дію контракту було припинено за взаємної згоди.

При цьому зазначається, що вихованець «Карпат» дебютував у Прем’єр-лізі у 2013 році, загалом провівши в елітному дивізіоні за львівський клуб 57 матчів (82 пропущених м’ячі).

Як інформує ТСН, це вже дев’ятий футболіст, який залишив «Карпати» останнім часом.

Раніше клуб покинули захисники Олександр Кучер, Олексій Ковтун, Сергій Вакуленко, півзахисники Назар Вербний, Франсіско Ді Франко, Олексій Гуцуляк і форварди Крістіан Понде з Мелвіном Лоренценом.

За інформацією ЗМІ, львівський клуб має борги перед гравцями, деякі з них відмовилися від тренувань.