ОСТАННІ НОВИНИ

У команді ФК «Карпати» виявили спалах коронавірусу

Андрій Котенський

|

Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських «Карпат». Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ФК «Карпати».

 

Заради непоширення COVID-19 увесь склад команди «Карпати» йде на режим ізоляції.

Керівництво Української Асоціації Футболу та Української Прем’єр-ліги було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди. Очікується офіційне скасування календарного матчу «Карпати» – «Маріуполь».

ФК «Карпати» запевняє, що надасть усю необхідну допомогу членам команди та працівникам клубу заради непоширення COVID-19. У понеділок карпатівці пройдуть ще одне тестування.

Станом на ранок 30 травня на Львівщині зафіксовано уже 1619 випадків інфікування коронавірусом таким чином кількість хворих за добу зросла ще на 56 осіб (вчора виявили 50 осіб – ред.). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи

Світ лихоманить від кризи, спровокованої карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. Україна – не виняток. Під...

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна
Анастасія ПИЖ
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна

Пандемія китайського коронавірусу навчила нас цінувати свій час, берегти особистий простір і активно використовувати дос...

Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу
Наталя ДУЛЯБА
Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу

Через кризу, спричинену коронавірусом, у бюджеті Львова бракує грошей на зарплати працівникам найбільших комунальних під...

Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»
Ольга ДЕНИСЯКА
Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»

Коронавірус застав світ зненацька, пандемія продовжує забирати людські життя та кардинально змінює нашу реальність. І як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...