У команді ФК «Карпати» виявили спалах коронавірусу

Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських «Карпат». Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ФК «Карпати».

Заради непоширення COVID-19 увесь склад команди «Карпати» йде на режим ізоляції.

Керівництво Української Асоціації Футболу та Української Прем’єр-ліги було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди. Очікується офіційне скасування календарного матчу «Карпати» – «Маріуполь».

ФК «Карпати» запевняє, що надасть усю необхідну допомогу членам команди та працівникам клубу заради непоширення COVID-19. У понеділок карпатівці пройдуть ще одне тестування.

Станом на ранок 30 травня на Львівщині зафіксовано уже 1619 випадків інфікування коронавірусом таким чином кількість хворих за добу зросла ще на 56 осіб (вчора виявили 50 осіб – ред.). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.