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Львівська міськрада вирішила прийняти ФК «Карпати» у комунальну власність

Наталя Дуляба

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Сесія Львівської міськради дала згоду на співпрацю з ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати» щодо створення Народної команди «Карпати». «За» відповідну ухвалу сьогодні, 13 лютого, проголосували 56 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Прийнятою ухвалою Львівська міська рада задекларувала свою готовність підтримати створення Народної команди «Карпати». При цьому корпоративні права на неї належатимуть саме мерії.

Це означає, що теперішній футбольний клуб «Карпати» перейде у комунальну власність Львова і матиме назву Народна команда «Карпати».

«Ми визначаємо, що при створенні Народної команди «Карпати» спортивні споруди стадіону «Україна» надаються команді в оренду на пільгових умовах. Також корпоративні права на цю команду передаються на безоплатній основі у власність територіальної громади Львова», – пояснила директорка юридичного департаменту міськради Львова Гелена Пайонкевич.

У прийнятій ухвалі мерія також гарантує, що окрім споруд стадіону «Україна», вона на пільгових умовах надаватиме футбольній команді в оренду земельні ділянки, які «будуть необхідні для належного функціонування» «Карпат».

Своєю чергою Народна команда «Карпати» має забезпечити розвиток дитячого футболу у Львові.

Подальші кроки щодо утворення Народної команди «Карпати» у Львівській міськраді мають напрацювати до квітня. Також департамент фінансової політики повинен визначити, скільки коштів потрібно передбачити у бюджеті Львова на створення і функціонування футбольного клубу.

Як писав Львівський портал, останнім часом ФК «Карпати» покинули вже дев’ятеро футболістів через борги із зарплати.

При цьому керівництво футбольного клубу планувало провести масштабну реконструкцію стадіону «Україна». Тут мав з’явитись реабілітаційний центр, спортивна школа, готелі і ресторан. Питання щодо надання ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати» більше 8 га землі під стадіоном і довкола нього сесія Львівської міськради розглядала наприкінці січня, однак депутати провалили голосування.

Нагадаємо, футбольний клуб «Карпати» створили у Львові у 1963 році. Це єдиний клуб за всю історію Кубка СРСР, що виграв трофей, виступаючи не у вищій лізі.

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