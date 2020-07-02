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Львів передумав брати у власність ФК «Карпати»

Ольга Денисяка

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Львів не може фінансувати ФК «Карпати», який належить олігархам. Проте мерія погодилась взяти на баланс і фінансувати дитячу академію «Карпат». Про це у четвер, 2 липня, заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Львівський портал.

 

«Місто не може фінансувати приватний клуб, тим більше, якщо він належить одним з найбагатших людей країни. Але місто може взяти на свій баланс і знайти кошти на утримання футбольної академії. Готовий до обговорення пропозиції з власниками клубу, фанатами та депутатами», – написав у Facebook Андрій Садовий.

Також він додав, що зараз в академії навчається близько 800 дітей і саме ці юні спортсмени можуть відродити легендарний футбольний клуб «Карпати».

Як писав Львівський портал, на початку 2020 року Львівська міська рада погодилась взяти ФК «Карпати» у комунальну власність. Після того, як це офіційно станеться, клуб матиме назву Народна команда «Карпати», а всі корпоративні права на неї належатимуть мерії.

Напередодні стало відомо, що ФК «Карпати» має фінансові проблеми. Команда навіть не поїхала  на поєдинок «Карпати» – «Маріуполь». Відомо, що тритижневий виїзд (а саме у гостях карпатівці мали зіграти свої поєдинки через епідеміологічну ситуацію у Львові) мав обійтись майже у півтора мільйони гривень. У клубу таких коштів нема.

Нагадаємо, нещодавно ФК «Карпати» покинули вже дев’ятеро футболістів через борги із зарплати.

Відомо, власниками клубу є дві іноземні компанії – «Менділ Лімітед», яка віднедавна належить Олегу Смалійчуку, та «Крісал Холдінгс», що відповідно до документів, належить Каті Парпі.

Також ми повідомляли, що Димінський більше не є власником львівських «Карпат». Він продав свою частку Олегу Смалійчуку, інші 50% буцімто належать олігарху Ігорю Коломойському.

Щодо самого Петра Димінського, то ще у 2017 році він потрапив у скандал із смертельною ДТП. 18 серпня 2017 року на трасі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Яворівського району водій автомобіля Mercedes-Benz S65 зіткнувся з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водійка Opel, 31-річна жителька Яворівщини Наталія Тріла. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського, однак 12 грудня в ГПУ заявили, що закрили провадження щодо нього «у зв’язку з відсутністю складу злочину». За даними силовиків, у серпні 2017-го Димінський покинув територію України. Його оголосили в розшук, перед цим суд надав дозвіл на його затримання.

Додамо, що 30 травня у лавах команди ФК «Карпати» виявили спалах коронавірусу.

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