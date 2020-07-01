Wizz Air зацікавлений у рейсах зі Львова до Італії та Іспанії

Авіакомпанія Wizz Air на сьогодні найбільше зацікавлена у розширенні мережі маршрутів зі Львова до Італії, Іспанії та нових аеропортів у Німеччині. Про це в коментарі Львівському порталу повідомив директор із логістики авіакомпанії Wizz Air Андраш Себок.

«Для нас дуже важливі напрямки до Італії, тому ми чекаємо на відповідні адміністративні погодження і готові позмагатися за львівських пасажирів із конкурентами (із липня зі Львова до Італії здійснюватимуть польоти лоукости Ryanair та SkyUp – ред.)… Ми також сподіваємося, що невдовзі відкриють кордон ЄС для туристичних поїздок і при збільшенні пасажиропотоку ми зможемо забазувати у Львові свій наступний літак», – повідомив Андраш Себок.

Також стало відомо, що від 1 липня у Львові базуватиметься перший літак Wizz Air, що дало змогу працевлаштувати близько 50 українців. До базування Wizz Air у аеропорті «Львів» залучать також підтримуючий персонал, а це ще до 150 осіб.

«На сьогодні з України у нас 72 маршрути, 17 з яких – зі Львова… Це демонструє те, наскільки WizzAir відданий українському ринку і ми сподіваємось, що у недалекому майбутньому відкриємо ще більше маршрутів і працевлаштуємо ще більше людей. Це також дасть можливість львів’янам зручніше подорожувати до своїх друзів та родичів у ЄС, як і можливість іноземцям відвідувати ваше прекрасне місто», – сказав Андраш Себок.

На долю авіакомпанії Wizz Air припадає близько 30% об’ємів пасажиропотоку львівського летовища. Очікується, що невдовзі Львів стане домашньою базою для більшої кількості літаків Wizz Air. Усе залежатиме від того, як швидко вдасться зняти карантинні обмеження, що забороняють туристичні подорожі українців до ЄС.

«Раніше літаки Wizz Air літали до Львова лише із інших аеропортів, а тепер аеропорт «Львів» став їхньою домівкою. Ми вдячні авіакомпанії Wizz Air, яка у складні часи для всього світу не лише відновлює польоти до аеропорту «Львів», а й відкриває нові напрямки до Біллунна, Лісабону, Щецина, Таллінна і Гамбурга. Докарантинні об’єми пасажиропотоку дозволяли базувати у Львові відразу два літаки Wizz Air. Сподіваємось, що як тільки поновлять туристичні подорожі до ЄС то львівську базу Wizz Air буде збільшено», – повідомила Тетяна Романовська.

Водночас вона повідомила, що сьогоднішній рівень завантаження рейсів дуже низький – це 50, 40, а подекуди й 30%, тому відкриття бази та збільшення кількості маршрутів – велика інвестиція Wizz Air у Львів.

«Польоти активно відновлюються, але ми досі не можемо подорожувати по ЄС, як туристи. Тому всі чекають на 15 липня, коли очікується зняття обмежень на туристичні подорожі для українців… Наразі аеропорт Львів обслуговує лише 300 – 400 пасажирів у день. Проте найважливіше – це поновлення польотів і їхній потенціал, адже до карантинних обмежень обслуговували біля 10 тисяч тисяч пасажирів в день. Ми впевнено рухаємося далі. Вже від сьогодні зі Львова відновлено регулярне сполучення з Туреччиною, а від завтра стартують й чартерні рейси. Саме через Туреччину сьогодні мають можливість прилетіти до Львова українська діаспора із Канади та США», – повідомила Тетяна Романовська.

Як відомо, 1 липня Wizz Air відкрив базу у аеропорту «Львів».

На сьогодні Wizz Air налічує зі Львова 17 маршрутів: Дортмунд, Берлін, Гамбург, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн та Пардубіце.

Продаж квитків на рейси до Франкфурта тимчасово призупинені.

Нагадаємо також, що через пандемію коронавірусу Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня.

Міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні відновили із 15 червня, а внутрішні – з 5 червня. Аеропорт «Львів» заявляв про готовність до відновлення польотів ще з травня.

Нагадаємо, 19 червня аеропорт «Львів» відновив роботу, адже пасажирські авіаперевезення призупинили на три місяці через пандемію коронавірусу.

Львівський портал писав, куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

Фото: Андрій Котенський