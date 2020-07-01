У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть повністю скасувати карантин

В Україні повністю скасувати карантинні обмеження можуть у випадку, якщо не буде випадків інфікування коронавірусом. Про це під час брифінгу 1 липня повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

«Повне скасування Україною карантинних обмежень можливе лише за відсутності у країні випадків інфікування коронавірусом. Натомість нині спостерігається різкий ріст захворюваності через легковажне ставлення громадян до рекомендацій МОЗ», – цитує Степанова пресслужба МОЗ.

Міністр сподівається, що Україні вдасться уникнути італійського чи іспанського сценарію поширення COVID-19, оскільки в такому разі уряду доведеться запроваджувати найжорсткіші обмеження. Найкритичнішим показником для впровадження жорстких заходів є заповненість лікарень.

Також Максим Степанов звернувся до громадян з проханням дотримуватись рекомендацій МОЗ щодо профілактики інфікування коронавірусом: носити маски, ретельно мити руки та користуватися антисептиком, не порушувати соціальної дистанції. Адже саме ці заходи знижують ризик інфікування та стримують поширення вірусу.

В Україні станом на 1 липня лабораторно підтверджено 44 998 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 664 нових хворих.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок середи, 1 липня, на Львівщині коронавірус лабораторно підтвердили 5578 людям. За останню добу виявили ще 143 нових хворих.

Зазначимо, що Львівщина вже десять днів поспіль є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також завантаженість лікарень на Львівщині зросла до 44%.COVID-19 підхопили вже 5435 мешканців області, за останню добу виявили 143 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих у Львівській області виникло через велику кількість проведених тестів.