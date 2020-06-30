ОСТАННІ НОВИНИ

Напад на валютника на Сихові: трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи

Вероніка Рой

|

Трьом підорюваним у скоєнні розбійного нападу на валютника на Сихові у Львові обрали запобіжні заходи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначимо, розбійний напад на валютника стався 9 червня на Сихові у Львові. Тоді група зловмисників нанесла потерпілому тілесні ушкодження та заволоділи значною сумою грошей у різних валютах. Зокрема, вони викрали сумкою із 4,5 млн грн.

Двох нападників відразу після вчинення злочину затримали правоохоронці. Під час досудового розслідування було встановлено причетність до вчинення розбійного нападу ще одного зловмисника – 19-річного львів’янина. Сьогодні слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За клопотанням слідчих, суд обрав трьом зловмисникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України триває. Зловмисникам загрожує покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Зазначимо, це не перший напад на валютника за останній час.  Як писав Львівський портал, цьогоріч 22 квітня у під’їзді житлового будинку на вул. Академіка Павлова сталась стрілянина. Декілька невідомих у балаклавах напали на 49-річного львів’янина, який, найімовірніше, був нелегальним валютником. Від отриманих поранень чоловік помер на місці події.

У Львові та на території області поліцейські почали свої спецоперації. Першого підозрюваного затримали того ж дня, чоловіка виявили пораненим у лісі на Майорівці.

Другого підозрюваного спіймали 23 квітня на парковці гіпермаркету «Ашан» на просп. Чорновола. Та ще двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві 49-річного валютника, затримали 4 червня.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Претенденти на голову Городоцької ОТГ
Омелян ШЕВЧУК
Претенденти на голову Городоцької ОТГ

До місцевих виборів в Україні, що мають відбутися 25 жовтня, залишається менше п’яти місяців. Офіційний старт виборчих п...

Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...