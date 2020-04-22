Вбивство у центрі Львова: поліція затримала одного з підозрюваних

Поліція вже встигла затримати одного з чоловіків, якого підозрюють у вбивстві 49-річного львів’янина на вул. Академіка Павлова, що в центральній частині міста. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Зінкевича, автомобіль підозрюваних, Ford світло-сірого кольору, правоохоронці вистежили за допомогою камер відеоспостереження. Затримання відбулось у лісі на вул. Медової печери. Підозрюваний стікав кров’ю, оскільки мав вогнепальне поранення ноги.

«Наразі цю особу доставили в лікарню, де їй надають медичну допомогу. Ще трьох нападників, які причетні до вбивства, поліція розшукує», – написав Ігор Зінкевич.

Офіційних даних щодо затримання одного з підозрюваних у вбивстві наразі немає. Втім цю інформацію Zaxid.net підтвердив очільник Нацполіції Львівщини Василь Віконський та завідувач першого хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Гнат Герич.

Видання пише, що підозрюваного у вбивстві серед лісу виявили звичайні перехожі, які і викликали «швидку». Затриманим виявився оберт З., ймовірно, раніше судимий. У лікарні його вже прооперували, життю чоловіка нічого не загрожує – поранення виявилось середньої важкості.

Після того, як підозрюваний отямиться від наркозу, його переведуть у СІЗО.

Як писав Львівський портал, сьогодні вранці, 22 квітня, у під’їзді житлового будинку на вул. Академіка Павлова сталась стрілянина. Декілька невідомих у балаклавах напали на 49-річного львів’янина, який, можливо, був нелегальним валютником.

Зловмисники стріляли з вогнепальної зброї. Від отриманих поранень 49-річний чоловік помер на місці події.

У Львові та на території області поліцейські почали свої спецоперації, інших осіб, причетних до нападу і вбивства, наразі шукають.