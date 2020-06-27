У 13 областях можуть посилити карантин, – МОЗ

У 13 областях України можуть посилити карантин через перевищення низки критеріїв щодо поширення коронавірусної інфекції. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, перевищення критеріїв фіксують у 13 областях – це західні області і місто Київ.

«У 13 регіонах України може бути посилено карантинні обмеження через перевищення встановлених критеріїв щодо поширення коронавірусної хвороби. Це стосується, зокрема, західних областей і Києва. Рішення про посилення карантину будуть приймати регіональні комісії ТЕБ та НС на основі відповідного подання місцевих санітарних лікарів і можуть стосуватися громадського транспорту, спортивних та дошкільних закладів тощо», – цитує Степанова пресслужба МОЗ.

Крім цього він повідомив, що ріст захворюваності на COVID-19, який спостерігається у країні останні тижні, не пов’язаний зі збільшенням кількості тестувань.

«Україна справді наростила темпи тестування на коронавірус і буде надалі їх нарощувати. Однак наразі бачимо не лише збільшення кількості нових випадків коронавірусу, але й числа звернень громадян із симптомами COVID-19, показника госпіталізації і випадків пневмонії. Для прикладу, за добу виявляється від 700 до 1000 випадків пневмоній, тоді як у травні їх було 250-300. Разом з цим, зазвичай у червні кількість пневмоній знижується», – додав очільник МОЗ.

Нагадаємо, Львівщина – лідер по Україні за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Зазначимо, карантин на Львівщині продовжили щонайменше до 30 червня. Водночас від 23 червня у області офіційно відновлюють пасажирські перевезення залізницею та автобусами.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.