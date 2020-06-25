В Україні стартує ЗНО

У четвер, 25 червня в Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Розпочинається вона тестуванням з математики. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Для участі у ЗНО з математики зареєстровано 186 072 особи.

Український центр оцінювання якості освіти нагадує, що для входу в пункт тестування учасник / учасниця має обов’язково подати три документи:

оригінал Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Для участі в ЗНО учасник / учасниця має своєчасно прибути до пункту тестування, взяти з собою зазначені вище документи, дотримуючись рекомендацій, пройти процедуру допуску до пункту тестування.

Учасника / учасницю ЗНО не допустять до пункту ЗНО у разі:

непред’явлення Сертифіката; документа, що посвідчує особу; нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документа (для осіб, які пред’являють документ, оформлений іноземною мовою);

запізнення.

Як повідомляв Львівський портал, Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням. Але ЗНО не скасовували.

Детальніше про те, як воно проходитиме цьогоріч, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».

Додамо, що учасників ЗНО, які проживають у західних областях, постраждалих від негоди, закликали скласти тестування пізніше – під час додаткової сесії.

З 15 та 17 червня в Україні мало відбутись пробне ЗНО-2020. Втім ввечері 12 червня Кабмін заборонив проводити пробне тестування через поширення коронавірусу. Абітурієнти мали нагоду скласти обрані тести у режимі онлайн, втім сайт УЦОЯО не витримав перевантаження і «ліг».

Потім у Міносвіти запевнили, що повернуть кошти учасникам пробного ЗНО.

Згодом Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО.