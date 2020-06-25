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Понад 800 львів’ян мають антитіла до COVID-19

Ольга Денисяка

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Станом на 25 червня у Львові методом ІФА протестували 7561 медичного працівника та пацієнта. Позитивний результат виявили у 841. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Керівник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб розповів, що загалом протестували 7561 особу. З них 4775 –  медичні працівники, 640 – пацієнти, 2146 – контактні особи (тобто ті, які контактували з хворими).

Позитивний ІФА-тест був у 841 особи, з яких у 273 – виявили імуноглобуліни М, що може свідчити про гостру фазу захворювання (з них половина – медичні працівники), а в решти – імуноглобуліни G, що може свідчити про перенесене захворювання. В усіх, у кого виявили імуноглобуліни М, обов’язково відбирають ПЛР-аналізи.

До слова, ІФА-тестування проводять у 6 міських закладах, які мають спеціальні лабораторії – це 2-га і 3-тя міські поліклініки, 1-ша та 4-та міські лікарні, лікарня швидкої медичної допомоги та міська дитяча лікарня.

Додамо, що у Львові 17 червня розпочали ІФА-тестування працівників освіти, які будуть задіяні під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Так, у Львові 1645 вчителів, яких мали залучити до ЗНО, пройшли ІФА-тестування. Із них – 32 не допустили до проведення оцінювання через коронавірус.

Зазначимо, що 25 червня Львівщина стала лідером в Україні за кількістю хворих на COVID-19. В області підтверджено 4627 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу зафіксовано ще 204  хворих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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