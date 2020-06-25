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ЗНО у Львові. 32 вчителів не допустили через COVID-19

Соломія Головіна

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У Львові 1645 вчителів, яких мали залучити до ЗНО, пройшли ІФА-тестування. Із них – 32 не допустили до проведення оцінювання через коронавірус. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

«Всі 1645 вчителів, які залучені до проведення оцінювання, пройшли ІФА-тестування. 32 працівників замінили через хворобу», – написав міський голова Львова.

Нагадаємо, 25 червня в Україні  стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Розпочинається вона тестуванням з математики.

Детальніше про те, як воно проходитиме цьогоріч, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».

Додамо, що у Львові 17 червня розпочали ІФА-тестування працівників освіти, які будуть задіяні під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич

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