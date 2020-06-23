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240 нових випадків COVID-19 за добу: ситуація на Львівщині

Соломія Головіна

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На Львівщині станом на ранок 23 червня коронавірусом захворіло 4220 осіб. За минулу добу підтверджено 240 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 08:00 год  23 червня у Львові та на Львівщині підтверджено 4220 випадків інфікування коронавірусом, з них 117 – летальні. Серед нових летальних випадків – 2 зі Львова і один пацієнт з Яворова. Додамо, також, що 696 пацієнтів вже одужало.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5766 осіб, госпіталізовані – 981, на амбулаторному лікуванні – 4785 осіб, виписані – 788 осіб. Зараз у лікарні перебуває 192 особи, з них в реанімації – 7 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1146 ПЛР-тестів, з яких 240 – позитивні, з яких 155 – це з нових проб, львів`ян – 74 особи.

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Станом на 22 червня у області виявили 200 нових хворих, що було абсолютним антирекордом області. Тепер  рекордною кількістю є статистика станом на 23 червня – 240 підтверджених випадків.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Зауважимо, що карантин на Львівщині продовжили щонайменше до 30 червня. Водночас від 23 червня у області офіційно відновлюють пасажирські перевезення залізницею та автобусами.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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