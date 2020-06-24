У Львові – рейд на перевізників щодо дотримання карантину

Через зростання кількості інфікованих на коронавірус у Львові створені мобільні групи, які почали активно перевіряти перевізників пасажирського транспорту, на дотримання карантинних обмежень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За участі представників патрульної поліції, управління Укртрансбезпеки й управління транспорту ЛМР проводиться перевірка дотримання карантинних обмежень у пасажирському транспорті.

Якщо в транспортному засобі (автобус, трамвай, тролейбус) зафіксована більша кількість пасажирів, аніж передбачено місць для сидіння, відсутні засоби індивідуального захисту як у пасажирів, так і у водія, поліція складає акт про вчинення адміністративного правопорушення, що може загрожувати штрафом у розмірі від 17 до 34 тис грн для водія, і від 34 до 170 тис грн — для перевізника.

«Сьогодні проводимо перевірку на пр. Чорновола, 57, на проміжній зупинці громадського транспорту. Контролюємо потік пасажирів у транспортних засобах і дотримання карантинних приписів. Водій має перевозити лише сидячих пасажирів, і лише в засобах індивідуального захисту. Ці норми визначені постановами Кабінету Міністрів України, які, зокрема, дозволили міжміські й міські перевезення, але з дотриманням карантинних обмежень.

За кілька годин перевірки зафіксовано порушення: деякі водії беруть більше пасажирів на зупинках, бо думають, що на наступній зупинці частина з них виходитиме. Але в результаті – не можуть проконтролювати це до кінця і перевозять стоячих пасажирів», — розповідає інспектор відділу безпеки дорожнього руху Патрульної поліції у Львівській області Віктор Бондар.

Саме через такий випадок сьогодні було складено протокол про адміністративне правопорушення на водія маршруту № 31. Матеріали будуть скеровані до суду. Штрафи, передбачені для водія, становлять від 17 до 34 тис грн, а на посадову особу (перевізника) — від 34 до 170 тис грн.

«Якщо проаналізувати поведінку людей, то бачимо, що люди просто не хочуть виконувати встановлених приписів. Очевидно, що всі вже втомилися від карантинних заходів, але ми таки зобов’язані дотримуватися того, що передбачає законодавство. Зазвичай люди не вельми позитивно реагують на зауваження, особливо — коли затримуєш водія, а пасажири обурюються, бо поспішають на роботу», — додав Віктор Бондар.

Участь у перевірці також беруть представники управління Укртрансбезпеки у Львівській області. Вони лише фіксують виявлені порушення і скеровують повідомлення про це перевізникам і замовникам перевезень, тобто міському управлінню транспорту або управлінню транспорту ОДА. Замовник перевезень, на основі цього, може розірвати договір із перевізником.

«Укртрансбезпека діє відповідно до своїх повноважень щодо перевірки дотримання карантинних заходів і вживає тільки превентивні заходи. Лише поліцейські мають право складати адмінпротоколи на водія за порушення», — відзначив Роман Бойко, головний інспектор управління Укртрансбезпеки у Львівській області.

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За результатами перевірок, ситуація не є критичною. Найпоширеніше порушення — водії беруть кількох стоячих пасажирів. У більшості такі порушення фіксують у приватних перевізників. Але, звичайно, переповнених автобусів немає.

Якщо таке порушення виявляє представник управління транспорту, то, в міру своїх повноважень, а ми також не можемо накладати штрафи, складаємо відповідні акти з фото- і відеофіксацією та скеровуємо в поліцію для реагування», — повідомив Роман Чабан, головний спеціаліст управління транспорту ЛМР.

У мерії обіцяють, що такі перевірки триватимуть до завершення карантину.