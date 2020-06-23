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У США 1 мільйон людей побороли коронавірус

Ольга Денисяка

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Станом на 23 червня у світі коронавірусом заразилися 9 209 934 людини. При цьому померли 474 797 осіб, а одужали – 4 956 983. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 2 388 153 людей (+31 496 за добу). Померли 122 610  осіб, а одужали 1 002 929.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 8,206 (+95)
  2. Італія – 34,657 (+23)
  3. Франція – 29,663 (+23)
  4. Британія – 42,647 (+15)
  5. Румунія – 1,523 (+11)
  6. Україна – 1,012 (+10)
  7. Македонія – 247 (+9)
  8. Молдова – 480 (+7)
  9. Білорусь – 351 (+5)
  10. Польща – 1,359 (+3)

Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:

  1. Росія – 592,280 (+7,600)
  2. Британія – 305,289 (+958)
  3. Україна – 37,241 (+681)
  4. Німеччина – 192,119 (+544)
  5. Білорусь – 59,023 (+518)
  6. Франція – 160,750 (+373)
  7. Польща – 32,227 (+296)
  8. Португалія – 39,392 (+259)
  9. Румунія – 24,291 (+246)
  10. Іспанія – 293,584 (+232)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 23 червня зафіксовано 38 074 випадки COVID-19, з них – 1035 летальних (+23 за минулу добу), 16 956 пацієнтів одужало (+314 за минулу добу). За добу підтверджено 833 нові випадки.

Нагадаємо, уряд уже заявив, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

Львівщина – третя область за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Так, станом на 23 червня у області за добу виявили 240 нових хворих, що є абсолютним рекордом.

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