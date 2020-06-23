В Україні коронавірус підхопили понад 38 тисяч людей

В Україні станом на ранок 23 червня зафіксовано 38 074 випадки COVID-19, з них – 1035 летальних (+23 за минулу добу), 16 956 пацієнтів одужало (+314 за минулу добу). За добу підтверджено 833 нові випадки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
1.м. Київ – 4429 випадків;
2.Чернівецька область – 4419 випадків;
3.Львівська область – 4220 випадків;
4.Рівненська область – 3038 випадків;
5.Закарпатська область – 2291 випадок;
6.Київська область – 2285 випадків;
7.Івано-Франківська область – 2091 випадок;
8.Волинська область – 1894 випадки;
9.Харківська область – 1844 випадки;
10.Тернопільська область – 1744 випадки;
11.Вінницька область – 1690 випадків;
12.Одеська область – 1333 випадки;
13.Житомирська область – 1295 випадків;
14.Дніпропетровська область – 1049 випадків;
15.Кіровоградська область – 631 випадок;
16.Хмельницька область – 622 випадки;
17.Черкаська область – 605 випадків;
18.Запорізька область – 555 випадків;
19.Чернігівська область – 485 випадків;
20.Донецька область – 368 випадків;
21.Миколаївська область – 366 випадків;
22.Полтавська область – 296 випадків;
23.Сумська область – 263 випадки;
24.Херсонська область – 188 випадків;
25.Луганська область – 73 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 червня 2020 року до Центру надійшло 1278 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, уряд уже заявив, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.
Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.
Львівщина – третя область за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Так, станом на 23 червня у області за добу виявили 240 нових хворих, що є абсолютним рекордом.
Соломія Головіна