В Україні коронавірус підхопили понад 38 тисяч людей

В Україні станом на ранок 23 червня зафіксовано 38 074 випадки COVID-19, з них – 1035 летальних (+23 за минулу добу), 16 956 пацієнтів одужало (+314 за минулу добу). За добу підтверджено 833 нові випадки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.м. Київ – 4429 випадків;

2.Чернівецька область – 4419 випадків;

3.Львівська область – 4220 випадків;

4.Рівненська область – 3038 випадків;

5.Закарпатська область – 2291 випадок;

6.Київська область – 2285 випадків;

7.Івано-Франківська область – 2091 випадок;

8.Волинська область – 1894 випадки;

9.Харківська область – 1844 випадки;

10.Тернопільська область – 1744 випадки;

11.Вінницька область – 1690 випадків;

12.Одеська область – 1333 випадки;

13.Житомирська область – 1295 випадків;

14.Дніпропетровська область – 1049 випадків;

15.Кіровоградська область – 631 випадок;

16.Хмельницька область – 622 випадки;

17.Черкаська область – 605 випадків;

18.Запорізька область – 555 випадків;

19.Чернігівська область – 485 випадків;

20.Донецька область – 368 випадків;

21.Миколаївська область – 366 випадків;

22.Полтавська область – 296 випадків;

23.Сумська область – 263 випадки;

24.Херсонська область – 188 випадків;

25.Луганська область – 73 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 червня 2020 року до Центру надійшло 1278 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, уряд уже заявив, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

Львівщина – третя область за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Так, станом на 23 червня у області за добу виявили 240 нових хворих, що є абсолютним рекордом.