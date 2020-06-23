Справа Свистун. Посадовицю ЛМР, яку підозрюють у службовій недбалості, будуть судити

Правоохоронні органи завершили досудове розслідування та скерували на розгляд суду обвинувальний акт щодо начальниці управління комунальної власності Львівської міської ради Інни Свистун, яку підозрюють у службовій недбалості.

Як встановили правоохоронці, у період з 2013 до 2018 років чиновниця застосовувала для розрахунків з окремими орендарями комунальних приміщень орендну ставку нижчу, ніж це передбачено вимогами чинного законодавства. Внаслідок цих неправомірних дій загальний фонд міського бюджету недоотримав коштів на загальну суму більше ніж один мільйон гривень.

На початку травня керівнику управління було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (Службова недбалість) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від двох до п’яти років.

«Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду», – інформують у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомляв Львівський портал, 6 травня головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко підписала підозру керівниці управління комунальної власності Львівської міської ради Інні Свистун. Їі підозрюють у службовій недбалості, в результаті якої бюджет Львова недоотримав майже 1,2 млн грн. Ірина Діденко повідомляла, що очільниця управління вибірково уклала договори оренди з фізичними особами та окремими громадськими організаціями за необґрунтовано заниженою ставкою. Зокрема, договори були укладені з із громадськими організаціями: «Самопоміч», «Львівська обласна республіканська християнська партія», «Інститут політичних технологій» тощо.

7 травня суд відсторонив з посади Інну Свистун, втім згодом Апеляційний суд скасував ухвалу про відсторонення чиновниці.

Сама Інна Свистун вважає, що ця ситуація – чергова спроба усунути її від займаної посади.

Зазначимо, Інна Свистун – депутатка Львівської обласної ради від фракції «Самопоміч» із 2015 року. З серпня 2013 працює начальником управління комунальної власності Львівської міської ради.

Нагадаємо, депутати Львівської міськради неодноразово висловлювали незадоволення через роботу очільниці міського управління комунальної власності Інни Свистун. Ще у 2017 році вони хотіли відсторонити її із займаної посади, бо вважали, що посадовиця неналежним чином контролює комунальне майно, що «уможливило крадіжки» і заборгованість із орендної плати.

Втім згодом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що депутати передумали відсторонювати Інну Свистун. Також мер наголосив, що чиновниця не подобається іншим, бо «не дає вкрасти комунальне майно», і тому він буде їй допомагати.

Управління комунальної власності Львівської міськради фігурувало й у справі «Афери століття» (розкрадання комунальної нерухомості). У 2017 році правоохоронці проводили обшуки у помешканні Інни Свистун.

Взимку цього року депутати міськради Львова знову вирішили дорікнути Інні Свистун, оголосивши їй бойкот. Обранці громади навіть запропонували посадовиці піти у «довготривалу відпустку».