Свистун прокоментувала підозру у службовій недбалості

У середу, 6 травня, головна прокурорка області підписала повідомлення про підозру у службовій недбалості керівниці управління комунальної власності Львівської міської ради Інні Свистун. Сама чиновниця вважає, що це чергова спроба усунути її від займаної посади.

За її словами, підозри їй ще не вручили, проте вже є петиція про усунення від роботи.

«Суть підозри – прокурор звинувачує мене в тому, що я уклала договори оренди з громадськими організаціями, творчими працівниками – тобто різними художниками та мешканцями міста Львова за заниженою орендною ставкою. Але управління не може рухатися «вліво» чи «вправо» при укладенні договорів оренди», – цитує пресслужба міськради Львова Інну Свистун.

Чиновниця каже, що управління комунальної власності керується виключно ухвалою сесії, яка визначає ці орендні ставки та експертною оцінкою, яку роблять експерти, що мають відповідну ліцензію.

«Суть в тім, що ми, укладаючи договори оренди, наприклад, з громадськими організаціями, як передбачає ухвала сесії, застосовуємо орендну ставку до 70 метрів – 2%, понад 70 метрів – 6%. Чому такий розподіл? Місто в такий спосіб, приймаючи ухвалу, надало певні преференції і підтримку громадським організаціям, творчим працівникам, знизивши для них орендну плату, намагаючись підтримати їхню діяльність і розвиток . Прокурор вважає, що ми для тих громадських організацій і для мешканців повинні були застосовувати ставку 6% у разі, якщо площа приміщення менша, як 70 метрів. Ті орендні ставки управління застосовує з 2007 року, відколи управління створене», – зазначає Інна Свистун.

На думку чиновниці, повідомлення про підозру – це чергова спроба усунути її від займаної посади.

«Загалом Діденко (головна прокурорка Львівщини, – ред.) вважає, що внаслідок укладення за таким, на її думку, неправильним підходом договорів оренди з громадськими організаціями і мешканцями, бюджет міста за ті роки втратив понад 1 мільйон гривень. Щоб ви розуміли, управління щорічно генерує до міського бюджету не менше 100 млн грн», – додала Інна Свистун.

Вона додала, що підозру оскаржуватимуть юристи.

Як повідомляв Львівський портал, 6 травня головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко підписала підозру керівниці управління комунальної власності Львівської міської ради Інні Свистун. Їі підозрюють у службовій недбалості, в результаті якої бюджет Львова недоотримав майже 1,2 млн грн. Ірина Діденко повідомляла, що очільниця управління вибірково уклала договри оренди з фізичними особами та окремими громадськими організаціями за необґрунтовано заниженою ставкою. Зокрема, договори були укладені з із громадськими організаціями: «Самопоміч», «Львівська обласна республіканська християнська партія», «Інститут політичних технологій» тощо.

Зазначимо, Інна Свистун – депутатка Львівської обласної ради від фракції «Самопоміч» із 2015 року. З серпня 2013 працює начальником управління комунальної власності Львівської міської ради.

Нагадаємо, депутати Львівської міськради неодноразово висловлювали незадоволення через роботу очільниці міського управління комунальної власності Інни Свистун. Ще у 2017 році вони хотіли відсторонити її із займаної посади, бо вважали, що посадовиця неналежним чином контролює комунальне майно, що «уможливило крадіжки» і заборгованість із орендної плати.

Втім згодом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що депутати передумали відсторонювати Інну Свистун. Також мер наголосив, що чиновниця не подобається іншим, бо «не дає вкрасти комунальне майно», і тому він буде їй допомагати.

Управління комунальної власності Львівської міськради фігурувало й у справі «Афери століття» (розкрадання комунальної нерухомості). У 2017 році правоохоронці проводили обшуки у помешканні Інни Свистун.

Взимку цього року депутати міськради Львова знову вирішили дорікнути Інні Свистун, оголосивши їй бойкот. Обранці громади навіть запропонували посадовиці піти у «довготривалу відпустку».

Фото: ЛМР