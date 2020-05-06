Прокуратура взялась за підлеглу Садового, яка віддала «Самопомочі» приміщення за заниженою орендою

Депутатку Львівської облради та очільницю управління комунальної власності міськради підозрюють у службовій недбалості, через що бюджет Львова недоотримав майже 1,2 млн грн. Про це на сторінці у Facebook написала прокурорка Львівщини Ірина Діденко, передає Львівський портал.

«Підписала підозру депутатці Львівської облради – очільниці одного з управлінь Львівської міської ради у службовій недбалості, що потягнула за собою недоотримання майже 1,2 млн грн бюджетом міста», – написала Ірина Діденко.

Вона зауважила, що станом на 1 січня 2019 року управлінні комунальної власності міськради обліковувалось 1980 договорів про оренду майна, що належить місту. Із цієї кількості чиновниця вибірково укладала 16 договорів про оренду за заниженою ціною.

Розраховуючи оренду комунального майна, використовують показник у 6% від вартості самого приміщення. Натомість до згаданих 16 договорів посадовиця застосовувала показник 2%.

Такі договори управління уклало з громадськими організаціями: політична партія «Самопоміч», «Львівська обласна республіканська християнська партія», «Інститут політичних технологій» та інші.

Внаслідок цього бюджет Львова недоотримав 1 189 049 грн.

Також Ірина Діденко додала, що слідство перевіряє й інші факти заниження вартості об’єктів нерухомості, що тягне за собою заниження оренди.

«До прикладу, орендна плата приміщення 110,2 кв м на вул. Вірменській, 25 складає близько 9000 грн на місяць; на пл. Міцкевича 6/7 площею 318,2 кв м – 30 000 грн.на місяць, на пл. Ринок, 8 площею 104 кв м – 2 000 грн. При цьому орієнтовна ринкова вартість оренди майна в центральній частині міста в десятки разів більша», – наголосила прокурорка.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий написав у своїму Telegram, що відповідно до постанови Кабміну громадські організації та творчі спілки можуть оплачувати 2% від оціночної вартості оренди(якщо розмір приміщення до 70 м²) і 6% за площу понад 70 м².

Зазначимо, начальницею управління комунальної власності Львівської міськради є Інна Свистун, яка водночас є депутатом Львівської облради від «Самопомочі».

Нагадаємо, депутати Львівської міськради неодноразово висловлювали незадоволення через роботу очільниці міського управління комунальної власності Інни Свистун. Ще у 2017 році вони хотіли відсторонити її із займаної посади, бо вважали, що посадовиця неналежним чином контролює комунальне майно, що «уможливило крадіжки» і заборгованість із орендної плати.

Втім згодом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що депутати передумали відсторонювати Інну Свистун. Також мер наголосив, що чиновниця не подобається іншим, бо «не дає вкрасти комунальне майно», і тому він буде їй допомагати.

Управління комунальної власності Львівської міськради фігурувало й у справі «Афери століття» (розкрадання комунальної нерухомості). У 2017 році правоохоронці проводили обшуки у помешканні Інни Свистун.

Взимку цього року депутати міськради Львова знову вирішили дорікнути Інні Свистун, оголосивши їй бойкот. Обранці громади навіть запропонували посадовиці піти у «довготривалу відпустку».

Додамо, що 45-річна Інна Свистун очолює управління комунальної власності Львівської міськради уже сім років поспіль. У мерії почала працювати з 2007 року.