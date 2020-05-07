Суд відсторонив Свистун від посади

Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави та відсторонив від посади керівницю управління комунальної власності Львівської міськради Інну Свистун. Про це 7 травня на сторінці у Facebook повідомила головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко, передає Львівський портал.

«Судом клопотання прокурора задоволено, відсторонено від посади та обрано запобіжний захід – заставу», – написала Ірина Діденко.

Як повідомляв Львівський портал, 6 травня головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко підписала підозру керівниці управління комунальної власності Львівської міської ради Інні Свистун. Їі підозрюють у службовій недбалості, в результаті якої бюджет Львова недоотримав майже 1,2 млн грн. Ірина Діденко повідомляла, що очільниця управління вибірково уклала договри оренди з фізичними особами та окремими громадськими організаціями за необґрунтовано заниженою ставкою. Зокрема, договори були укладені з із громадськими організаціями: «Самопоміч», «Львівська обласна республіканська християнська партія», «Інститут політичних технологій» тощо.

Зазначимо, що сама Інна Свистун заявила, що це чергова спроба усунути її від займаної посади. Чиновниця каже, що управління комунальної власності керується виключно ухвалою сесії, яка визначає ці орендні ставки та експертною оцінкою, яку роблять експерти, що мають відповідну ліцензію. Вона додала, що підозру оскаржуватимуть юристи.

Зазначимо, Інна Свистун – депутатка Львівської обласної ради від фракції «Самопоміч» із 2015 року. З серпня 2013 працює начальником управління комунальної власності Львівської міської ради.

Нагадаємо, депутати Львівської міськради неодноразово висловлювали незадоволення через роботу очільниці міського управління комунальної власності Інни Свистун. Ще у 2017 році вони хотіли відсторонити її із займаної посади, бо вважали, що посадовиця неналежним чином контролює комунальне майно, що «уможливило крадіжки» і заборгованість із орендної плати.

Втім згодом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що депутати передумали відсторонювати Інну Свистун. Також мер наголосив, що чиновниця не подобається іншим, бо «не дає вкрасти комунальне майно», і тому він буде їй допомагати.

Управління комунальної власності Львівської міськради фігурувало й у справі «Афери століття» (розкрадання комунальної нерухомості). У 2017 році правоохоронці проводили обшуки у помешканні Інни Свистун.

Взимку цього року депутати міськради Львова знову вирішили дорікнути Інні Свистун, оголосивши їй бойкот. Обранці громади навіть запропонували посадовиці піти у «довготривалу відпустку».