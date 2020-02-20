Депутати влаштували бойкот Свистун через комунальне майно Львова

Сьогодні, 20 лютого, під час позачергової сесії Львівської міської ради депутати навідріз відмовились розглядати питання про продаж на аукціоні низки комунальних приміщень, а очільниці міського управління комунальної власності Інні Свистун навіть запропонували піти у «довготривалу відпустку». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Майновий бойкот» у сесійній залі анонсували ще до обідньої перерви, коли депутати почали обурюватись через відсутність Андрія Садового. Мовляв, мер зібрав усіх на позачергову сесію, бо нерозглянутими залишились понад 140 важливих питань, а сам знову пішов кудись у справах.

У порядку денному була низка питань щодо малої приватизації. Депутати мали погодити продаж на аукціоні 17 комунальних приміщень. Всі вони є підвалами/напівпідвалами чи цокольними приміщеннями. Частина із них є вільною, втім деякі досі мають орендарів.

«Всі ці 17 питань щодо продажу приміщень – це все люди, що мали право на викуп, але їм це заблокували, зокрема Інна Свистун. Тепер вони ідуть на аукціон і це не означає, що вони зможуть викупити свої приміщення. І та людина, яка вкладала кошти, позбудеться цього приміщення. А саме на малому і середньому бізнесі тримається Львів», – зауважив депутат від УКРОПу Іван Гринда.

Депутат від БПП Петро Адамик підтримав обурення своїх колег і взагалі заявив, що його фракція не збирається голосувати за майнові питання. За його словами, у міській раді, і мер зокрема, обіцяли придумати, як спростити життя бізнесу, однак діалогу між ними досі немає.

«Наша фракція не буде брати участь у голосуванні щодо майнових питань ні на цій сесії, ні на наступній, допоки не буде внесено в порядок денний дві ухвали. Перша – положення про оренду, яке спростить підприємництво у місті, друга – положення про викуп приміщень за спрощеною процедурою, яке напрацьоване профільною депутатською комісією», – виголосив Петро Адамик.

До нього приєдналась і депутатка від «Самопомочі» Ольга Посипанко, яка є головою комісії з питань комунальної власності. Вона розкритикувала роботу управління комунального майна, яке очолює її ж однопартійниця Інна Свистун, та навіть Андрія Садового. А саму ситуацію із орендою приміщень назвала «повною дестабілізацією».

«Ситуацію з орендою я б назвала повною дестабілізацією. Ми як комісія не маємо розуміння нашої функції, нас не залучають до жодного процесу. До нас приходять не тільки підприємці, а й творчі особистості, які хочуть взяти в оренду приміщення, мешканці, громадські організації. Комісію турбує ця ситуація, бо ми не розуміємо своєї функції, не знаємо, що людям говорити. Тому комісія не буде підтримувати жодну майнову ухвалу до того часу, поки в нас не буде діалогу, про який говорить міський голова. Положення жодне не працює, протокольні доручення не виконуються», – резюмувала Ольга Посипанко.

Після обідньої перерви Андрій Садовий так і не повернувся у сесійну залу, а бунтарський дух депутатів не вщух. Як тільки прийшла Інна Свистун, вони розпочали справжні дебати щодо комунального майна.

Так, депутати продовжували відстоювати позицію, що бізнесу потрібно спростити процедуру оренди комунальних приміщень та викупу за умови здійснення невід’ємних поліпшень (якщо орендар власним коштом поліпшує стан приміщення, то він має пріоритетне право викупити його, а мерія при цьому поверне кошти, витрачені на будівельні роботи).

«Насправді ви не розумієте функцій чиновника. Ми сьогодні слухали, як спростити життя бізнесменам при продовженні договору оренди, як автоматично його продовжувати. А ви зараз вийшли як бабця, сперлись і знову розказуєте нам казки як дід Панас. Тим людям, які вже мали в оренді приміщення, ніхто не відміняв права провести невід’ємні покращення і приватизувати об’єкт… Ви закони трактуєте як вам заманеться. Таке враження, що ви тут у нас і закон, і депутатська комісія, і Бог, і цар. Мають бути правила», – звернувся до Свистун депутат Григорій Козловський, а потім додав, що через один комунальний об’єкт бізнесмени вже «стогнуть як у німецьких фільмах».

Інна Свистун відчайдушно намагалась боронитися, втім при цьому не упустила нагоди відзначити, що не буде займатися «лобізмом ідей окремих депутатів». А своїй однопартійниці Ользі Посипанко вона навіть радила підвищити компетенцію, почитавши закон про оренду.

«Ми сьогодні працюємо згідно з чинним ЗУ «Про оренду», який чітко визначає, як ми повинні працювати. У нас жодним чином не зупинилась робота. Питання про продовження договорів оренди далі розглядаються, у нас все гаразд. Депутатська комісія ініціювала ухвалу про виключення себе ж із комісії, яка працює по оренді. Тобто просто самоусунулась. То як ви зараз говорите про те, що ви до чогось не долучені? Самі ж цього хотіли», – відповіла на закиди Свистун.

Водночас вона пояснила, що згадані положення про оренду та про спрощений викуп комунальних приміщень Львівська міська рада може ухвалити після того, як Кабмін прийме окрему постанову. У ній має бути прописаний механізм здійснення оренди комунального і державного майна. І лише після цього мерія зможе встановлювати «власні порядки».

«Наскільки мені відомо, цю постанову Кабмін має прийняти 26 лютого. Тільки після цього міста отримають можливість зробити власні порядки у питаннях оренди – розробити відповідні регуляторні акти. Ми не можемо перестрибнути через постанову і закон… А коли ви не голосуєте за приватизацію, на мою думку, це є безвідповідально. Безвідповідально щодо громади і нас самих, адже план у 300 млн грн (дохід до бюджету Львова-2020 від продажу комунального майна, – ред.) вставлювали саме ви у цій сесійній залі разом із виконавчими органами. Не продамо об’єкти – не буде коштів», – наголосила Інна Свистун.

Зрештою після жвавої дискусії депутати вирішили перенести розгляд питань, що стосувались малої приватизації. Дехто закликав очільницю міського управління комунального майна до співпраці, а дехто навіть запропонував їй піти у «довготривалу відпустку».

Фото: портал депутатів ЛМР, мережа Інтернет