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Перевізники Львівщини заявили про офіційне відновлення перевезень

Вероніка Рой

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Перевізники Львівщини заявили, що з вівторка,23 червня, відновлюють обласні, приміські й міжміські перевезення із дотриманням усіх вимог карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Асоціації перевізників Львівщини.

 

«Із 23 червня транспорт області працюватиме. Зважаючи на численні прохання пасажирів, громад, а також на дозвіл на перевезення, який є у постанові Кабінету міністрів України №500 від 17 червня 2020 року. АТП вживуть усіх необхідних заходів, щоби перевезення були безпечними», – йдеться у повідомленні.

Також у Асоціації перевізників Львівщини закликають пасажирів в салон заходити лише в масках. Транспорт прийматиме тільки ту кількість пасажирів, на яку розраховані місця для сидіння.

Зазначимо, рішення про відновлення роботи транспорту в області мала б приймати обласна комісія ТЕБ і НС. На останньому засіданні, яке відбулося 19 червня, рішення про відновлення пасажирських перевезень в області не прийняли. Відтак усі карантинні обмеження залишилися в силі до 22 червня. Сьогодні відбудеться ще одне засідання комісії ТЕБ і НС.

Як писав Львівський портал, тиждень тому приватні перевізники Львівщини самостійно вирішили відновити рух приміських і міжміських автобусів. У Львівській ОДА про це знали й казали, що планують звертатись у правоохоронні органи.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на коронавірус на Львівщині не послаблюють карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 19 червня. Тому на території області досі заборонені пасажирські перевезення, робота дитсадків, готелів, розважальних та спортивних закладів.

Додамо, що регулярні пасажирські перевезення територією Львівської області зупинили практично від початку коронавірусного карантину – з 18 березня.

Станом на ранок 22 червня коронавірусом заразилися 3980 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 200 нових хворих. Варто зауважити, що це найбільша кількість нових хворих, виявлених за  добу, за весь період карантину.

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