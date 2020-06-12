Карантин на Львівщині знову продовжили

На Львівщині карантинні обмеження продовжили до п’ятниці, 19 червня, через ріст кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Відповідне рішення ухвалили 12 червня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень, передає Львівський портал.

«Комісія ТЕБ і НЕС з урахування інцидентості 21,43 не прийняла рішення про послаблення карантину. І прийнято рішення про чергове засідання у наступну п’ятницю. Відповідно карантинні заходи у нас продовжуються. Ми далі перебуваємо в юридичних карантинних обмеженнях і сподіваємося, що до настпупного засідання показник інцидентості у нас впаде. Або ж будуть внесені зміни у постанову Кабміну, які дадуть правову підставу деференціювати область. Це дасть змогу місцями послабити карантинні обмеження, а місцями – посилити», – зазначив Тарас Грень.

Також він зазначив, що на комісії ТЕБ і НС не підтримали питання про посилення карантинних заходів в області.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, наразі не спостерігається суттєвого зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів не спостерігається. Проте ті пацієнти, які потрапляють до лікарень, перебувають у важкому або середньої тяжкості станах.

Станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях області становить майже 34,8%. Разом з тим кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис населення – 27.

Зазначимо, карантин на території Львівської області продовжували вже неодноразово. Це роблять тому, що хворих на коронавірус не меншає і область не відповідає усім критеріям виходу з карантину, які встановило МОЗ України.

Згідно з опублікованою на сайті МОЗ таблицею показників для послаблення протиепідемічних заходів, станом на 12 червня на Львівщині показник інцидентності перевищує 12 та становить 21,43 випадків на 100 тисяч населення.

Додамо, на Львівщині щонайменше на тиждень зберігаються усі карантинні обмеження. Зокрема, масковий режим, курсування транспорту у режимі спецперевезень, поки не відкриватимуть дитсадки та спортивні клуби.

Раніше головний медик області Орест Чемерис стверджував, що рівень захворюваності на коронавірус наразі не дозволяє полегшувати обмеження, тож пропонував продовжити карантин ще на тиждень – до 19 червня включно.

Станом на 12 червня на Львівщині COVID-19 підтверджено у 2526 осіб, з яких 112 – за останню добу. Від ускладнень цієї недуги померло 92 особи. Останніми жертвами інфекції стали дві мешканки Львівщини. Одужали від коронавірусної інфекції 598 осіб.

Як писав Львівський портал, через те, що карантин на території області щоразу продовжують, виник бунт. На акції протесту у Львові виходили власники спортзалів і фітнес-центрів, які не можуть відновити роботу, а також приватні перевізники.