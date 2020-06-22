Лікарні Львівщини проінспектує міністр охорони здоров'я

У понеділок, 22 червня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов проінспектує медичні заклади Львівської області, які надають допомогу хворим на COVID-19, у зв’язку з високою захворюваністю в регіоні. Про це він заявив на щоденному брифінгу, повідомляє Укрінформ.

Міністр заявив, що у Львівській області останній тиждень спостерігається великий зріст захворюваності. Сьогодні у нас 200 хворих саме на Львівщині, загальна кількість підтверджених випадків 3 980 за весь час пандемії.

«Це дуже велика кількість, і сьогодні я разом зі своїм заступником та разом з провідними фахівцями перебуваємо на Львівщині для того, щоб розібратися, надати відповідну допомогу, прийняти рішення щодо покращення епідеміологічної ситуації і щодо перебігу лікування в тих чи інших закладах», – сказав Степанов.

Він додав, що про результати інспекції буде повідомлено відразу після завершення відвідування лікарень, що безпосередньо надають меддопомогу хворим на COVID-19.

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас в обласній інфекційній лікарні вже практично немає вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

Як писав Львівський портал, через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня. Саме у понеділок, 22 червня, у ЛОДА вирішуватимуть, що робити далі з карантином.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.