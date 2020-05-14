На вулиці Липинського вирішили прибрати окрему смугу для громадського транспорту

У Львові вирішили зупинити функціонування окремої смуги для громадського транспорту на вул. Липинського. Відповідне рішення 14 травня прийняла міська комісія з безпеки дорожнього руху, передає пресслужба мерії.

Як пояснила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, рішення зумовлене ускладненням проїзду приватного транспорту, зокрема – через ремонт вул. Богдана Хмельницького.

«Отож, сьогодні ми зупинили дію рішення, і дали доручення Шевченківській РА демонтувати дорожні знаки, а до 18 травня – ліквідувати розмітку смуги», – наголосила вона.

Загалом, за її словами, у Львові облаштовано смуги для громадського транспорту на 13 вулицях, їхня протяжність – 19,5 км. При цьому вона наголосила, що ці смуги дозволяють вдвічі пришвидшити курсування автобусів та електротранспорту, а також перевозити більшу кількість пасажирів.

«Облаштування смуг для громадського транспорту — це зручність для пасажирів і можливість перевозити більшу кількість людей. Тому, коли проводиться ремонт чи реконструкція вулиці, передбачається облаштування там окремих смуг громадського транспорту. Так на вул. Шевченка буде така смуга, плануємо облаштувати її й на вул. Богдана Хмельницького. Пріоритетом у Львові є громадський транспорт. До прикладу, один великий автобус, трамвай чи тролейбус перевозить сотню людей, а щоб перевезти таку ж кількість людей приватним транспортом, треба десятки машин. Тому ми закуповуємо нові автобуси, трамваї і тролейбуси. Мешканці Львова зараз більше користуються громадським транспортом і є довіра до його роботи. Також є позитивні відгуки пасажирів щодо облаштування окремих смуг для проїзду», – зауважила Ірина Маруняк.

Як відомо, таку окрему смугу для громадського транспорту на просп. Чорновола облаштували влітку минулого року. Після цього маршрутки і тролейбуси стали проїжджати цю ділянку значно швидше, натомість приватні автомобілі почали більше стояти у заторах. На це у мерії заявили, що перевагу у русі має отримувати саме громадський транспорт, який завдяки окремим смугам економить час 10 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, львів’яни створили петицію у якій пропонували ліквідувати на просп. Чорновола окрему смугу руху для громадського транспорту. Автором петиції був Андрій Боднар. Він наголошував, що окрема смуга руху для громадського транспорту спричинила транспортний колапс в районі просп. Чорновола і кільця Липинського – Чорновола. Тому львів’янин пропонував ліквідувати її, а також повернути «кишені» для зупинки громадського транспорту.

Проте, депутати Львівської міської ради її не підтримали, пояснюючи, що окрема симуга руху для громадського транспорту на просп. Чорновола є необхідною.

Своєю чергою політик та громадський діяч Ігор Васюник заявляв, що виділені смуги для громадського транспорту у великих містах потрібні, адже це звична практика для розвинених країн.

Додамо, що КП «Львівавтодор» проаналізувало ефективність від виділення смуг для громадського транспорту на вул. Франка і вул. Свєнціцького. Як показав аналіз, час руху трамваїв з Сихова у центр значно зменшився і «ранковий пік» наблизився до показників вихідних днів.

Як повідомляв Львівський портал, окремі смуги руху для громадського транспорту у Львові планують облаштувати ще на п’ятьох вулицях. Детальніше про це читайте тут.

Фото: Твоє місто