У Львові відшукали надгробки з єврейського цвинтаря, якими облаштовували дороги

У Львові відшукали майже тисячу втрачених надгробків з єврейського цвинтаря, що колись був розташований поблизу Краківського базару. Ці фрагменти декілька років збирали по всьому місту, тому що їх використовували, зокрема, для будівництва доріг. Відтак з 19 червня надгробки почали облаштовувати на території позаду пологового будинку на вулиці Раппапорта. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Бюро спадщини».

Надгробки упродовж останніх років небайдужі знаходили по всьому місту та їх звозили у двір позаду пологового будинку на вул. Я. Раппопорта. Це майже тисяча фрагментів надгробних пам’ятників з єврейського кладовища, яке колись було на території сучасного Краківського базару.

Впорядкували територію позаду пологового будинку на вул. Я. Раппапорта спільно ЛКП «Бюро спадщини» та львівський осередок всеукраїнського єврейського благодійного фонду – «Хесед-Ар’є».

«Разом із волонтерами ми впорядкували цю занедбану територію, на якій знаходиться кілька десятків історичних мацев. Це – надгробки могил з стародавнього львівського цвинтаря, який був між сучасними вулицями Раппопорта, Клепарівською, Броварною та Базарною. Після Другої світової війни ці надгробні плити використовували, скажімо, для облаштування доріг. Таким чином вони опинилися на різних вулицях міста», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Серед надгробків є більш збережені, так і окремі уламки, однак переважна більшість плит знищені.

«Свого часу їх викинули як звичайне «сміття», ніби вони не несуть жодної культурної та історичної цінності. На щастя, їх вдалося повернути назад. Сьогодні ми впорядкували та привели до належного вигляду, щоб в майбутньому можна було відвідувати це місце. Тут були поховані представники безлічі відомих і менш відомих єврейських родин, які мешкали у Львові. Це надзвичайно важлива місія, культурна цінність якої полягає у згадці про забуту багатовікову історію єврейської громади, яка жила у місті до війни», – розповів керівник Львівського волонтерського центру ВЄБФ «Хесед Ар’є» Олександр Назар.

Довідка:

Старе єврейське кладовище, розміщувалося між сучасними вулицями Раппопорта, Клепарівською, Броварною та Базарною. Окремі історики вважають що кладовище існувало з кінця XIII століття, проте перша згадка про нього у в міських актах Львова датується 27 травня 1414 року.

Воно було спільним для двох єврейських громад Львова: міської і передміської. Довгий час тут ховали євреїв з усієї Галичини. У 1855 році цвинтар було офіційно закрито Австрійською владою. За 500-річну історію існування тут, згідно з оцінкою фахівців, на території близько 3 гектарів поховано від 25 до 30 тисяч осіб.

Цвинтар знищили спочатку німецькі окупанти, а пізніше радянська влада. У радянський період на місці цвинтаря в 1947 р. влаштовано Краківський продовольчий ринок, а давні нагробні плити використано для мощення вулиць та спорудження підпірних стін.

Фото: Бюро спадщини