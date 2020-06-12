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У Львові рятували жінку з 30-метрового крану, якій раптово стало погано

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 12 червня, у Львові рятувальники спускали операторку 30-метрового крану, якій у кабіні раптом стало погано. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Інцидент стався орієнтовно о 15:38 год. на будівельному майданчику на вул. Зеленій, 261.

В операторки 30-метрового крану під час роботи раптово погіршилось самопочуття. 36-річна жінка потребувала медичної допомоги, однак спуститись донизу самотужки не могла.

На місце негайно прибули рятувальники, які спустили жінку на землю за допомогою альпіністського спорядження. Протягом всієї операції надзвичайників кранівниця була при свідомості.

Як тільки жінка опинилась внизу, медики відразу почали надавати їй допомогу, а згодом забрали в обласну клінічну лікарню.

Нагадаємо, восени 2019 року у Львові також стався прикрий випадок із жінкою-кранівницею. Вранці 26 вересня на будівельному майданчику компанії «Авалон» на проспекті Червоної Калини впав кран. Внаслідок події постраждала 46-річна жінка. Аби вивільнити її з кабіни, залучали спецтехніку.

Згодом жінка поділилася спогадами про інцидент, який мало не забрав її життя.

Через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою поліція відкрила кримінальну справу.  Після цього випадку у міськраді анонсували перевірки всіх будівельних майданчиків Львова.

Про те, що ховається за будмайданчиками Львова, читайте за цим посиланням.

Фото: ДСНС

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