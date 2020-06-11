Порушення карантину: у Львові склали протоколи ще на два заклади

У середу, 10 червня, у Львові моніторингові групи обстежили 170 об’єктів, дали 28 попереджень та склали 2 протоколи щодо закладів, які не дотримувались правил карантину. Про це Львівському порталу повідомили у персслужбі Львівської міськради.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури Ірина Маруня повідомила, що за вчора моніторингові групи обстежили 170 об’єктів та склали 2 протоколи: по одному у Шевченківському (вул. Величковського, 10) та Залізничному районі (вул. Залізнична, 16). Також надали 28 попереджень, однак жодних закладів вчора не закрили.

Також вона зауважила, що протоколи можуть виписувати з різних причин: якщо немає дезінфектора, масок, рукавичок тощо. Все залежить індивідуально від кожного об’єкту.

«Якщо засоби індивідуального захисту відсутні при перевірці, то заклад отримує попередження, і йому дають день, аби усунути недоліки. Далі складається протокол, що передбачає штрафні санкції. Якщо ж люди не реагують і не дотримуються заходів безпеки, то ми закриваємо об’єкт», – зазначила Ірина Маруняк.

Нагадаємо, міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо посилення роботи моніторингових груп для перевірки суб’єктів господарювання та міського транспорту на дотримання всіх карантинних заходів. Моніторингові групи працюють у складі працівників райадміністрацій за участю працівників Держпродспоживслужби та правоохоронних органів. Такі групи були сформовані та працюють з початку карантину.

Рейди проводитимуть щодня у посиленому режимі. При виявленні порушень буде прийматись рішення міською комісією з питань ТЕБ і НС щодо припинення діяльності тих чи інших суб’єктів господарювання, якщо вони не дотримуються протоколів, напрацьованих комісією. Розмір штрафу для порушників– від 17 до 34 тис. грн.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні через порушення вимог карантину у Львові тимчасово закрили магазин з сувенірами, фастфуд з шаурмою та кіоск з хот-догами. Також скерували заяву в поліцію на діяльність фітнес-клубу.

Зазначимо, що 5 червня на Львівщині карантинні обмежили до п’ятниці, 12 червня. Це пов’язано із збільшенням із збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію в регіоні.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.