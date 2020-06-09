На Рівненщині скинули 20 тонн відходів зі Львова, серед них – використані тест-пробірки для COVID

На Рівненщині місцеві ЗМІ повідомили про те, що у ніч на 8 червня невідомі вивантажили 20 тонн сміття зі Львова поблизу сміттєзвалища села Копань. Своєю чергою у Львівській міській раді запевнили, що львівські перевізники ТПВ не транспортують відходи на Рівненщину, однак пообіцяли ретельно перевірити цей випадок.

За інформацією «Рівне вечірнє», сміття зі Львова скинули на дорозі, що веде до сміттєзвалища села Копань. На місце події прибули Демидівський селищний голова Віктор Іщук, начальник відділу з надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Демидівської селищної ради Степан Ярош, директор КО «Добробут» Демидівської селищної ради Володимир Козуб та працівники поліції.

«Під час огляду сміття вдалося знайти докази того, що його привезли зі Львова – виявили накладні, квитанції, договори, найбільше, що обурює у знахідці це використані пробірки на тестування COVID-19», – зазначає видання.

У поліції Рівненщини підтвердили, що орієнтовно 20 тонн побутових відходів привезені з іншої області. Серед них правоохоронці також виявили використані пробірки для визначення коронавірусу.

Водночас у Львівській міській раді кажуть, що місто не вивозило на Рівненщину сміття і не вивозить.

«Наразі я хочу сказати, що в той бік ми сміття не возили і не возимо. Ми завжди по кожному випадку, який стає нам відомий, проводимо розслідування. В даному випадку, завтра вже зранку на місце виїжджають представники департаменту ТПВ, які по сміттю, чеках, документах зможуть зрозуміти чи це сміття зі Львова чи ні. Якщо ж зі Львова, то де було місце забору, аби у першу чергу виявити хто із перевізників міг забирати це сміття, з якими контрагентами вони працювали, і хто міг таке зробити… Також хочу сказати, що вже сьогодні я написав лист на Рівненське ГУ НП з клопотанням провести розслідування, щоб виявити цього порушника… Ми будемо розбирати усі деталі, і якщо від Рівненської поліції будуть запити, ми надамо інформацію про всіх перевізників та їх маршрути, для того, аби той, хто це зробив, поніс покарання повною мірою», – зазначив заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак.

За фактом скиду сміття правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель). Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Нещодавно Львівський портал інформував про те, що правоохоронні органи викрили схему розкрадання державних коштів при вивезенні ТПВ зі Львова. Сміття мали вивозити на територію центральних областей, натомість насправді його везли не так далеко і незаконно захоронювали зокрема на Львівщині.

Факти підкидання львівського сміття у різні регіони України є непоодинокими. Зокрема, Львівський портал повідомляв, що на Житомирщині незаконно вивантажили 100 тонн ТПВ зі Львова. Також поліція затримала три вантажівки зі львівським сміттям на Київщині.

Також додамо, що голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин 4 червня заявив, що через безгосподарність влади Львова місто має шанс знову опинитися у смітті і повторити сценарій 2016 року.

Фото: поліція Рівненщини, «Рівне вечірнє»